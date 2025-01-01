Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз
У понеділок, 30 червня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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