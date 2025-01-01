Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,64 (+6 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,78 (+15 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,50 (+5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня. Долар додав 6 коп, Євро злосло ще на 15 коп, злотий — на 5 коп.Про це повідомляється на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,64 (+6 коп.)Курс євро1 євро — 48,78 (+15 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,50 (+5 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію