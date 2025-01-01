Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня. Долар додав 6 коп, Євро злосло ще на 15 коп, злотий — на 5 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,64 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,78 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (+5 коп.)
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,64 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,78 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (+5 коп.)
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