Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня. Долар додав 6 коп, Євро злосло ще на 15 коп, злотий — на 5 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,64 (+6 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,78 (+15 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (+5 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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