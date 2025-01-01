Волинська митниця перевіряє, чи причетний її інспектор до п’яної ДТП на Львівщині

Волинська митниця перевіряє, чи причетний її інспектор до п’яної ДТП на Львівщині
Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження після повідомлень у соцмережах та ЗМІ про можливу причетність її працівника до дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині. Йдеться про головного державного інспектора митниці Володимира Багрія, який, за інформацією журналістів, 25 червня в'їхав у відбійник у стані алкогольного сп’яніння.

Після розголосу у соцмережах, на ситуацію відреагували у Волинській митниці, заявивши:

«У День митника України, який збігся із днем автопригоди, чоловік мав увільнення від роботи через посвідчену напередодні лікарем непрацездатність. Погоджуючись із твердженнями журналістів, що таке без уваги залишати не годиться, Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження. Плануємо разом із правоохоронцями з’ясувати справжні причини непритомного стану водія.»

У митниці також запевнили, що поінформують громадськість про результати розслідування та управлінські рішення, які будуть прийняті.

Зазначимо, що першим про інцидент повідомив журналіст Тарас Середич. За його словами, головний державний інспектор не впорався з керуванням та врізався в дорожнє огородження. Свідки події стверджували, що чоловік перебував у нетверезому стані і не міг дати пояснень поліцейським, які прибули на місце ДТП.

Наразі обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи та відповідні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська митниця перевіряє, чи причетний її інспектор до п’яної ДТП на Львівщині
Сьогодні, 07:15
На Волині школяр підірвав піротехніку в класі: судили його матір
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру Скільки людей загинуло на дорогах Волині за місяць: озвучено жахливу цифру
14 червня, 21:13
На Волині бус врізався в легковик: постраждали восьмеро людей На Волині бус врізався в легковик: постраждали восьмеро людей
17 травня, 12:17
П'яний водій збив людину після фестивалю їжі у Луцьку П'яний водій збив людину після фестивалю їжі у Луцьку
10 травня, 13:03
Від початку року на Волині в ДТП загинули 15 людей Від початку року на Волині в ДТП загинули 15 людей
09 квітня, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська митниця перевіряє, чи причетний її інспектор до п’яної ДТП на Львівщині
Сьогодні, 07:15
 0
На Волині школяр підірвав піротехніку в класі: судили його матір
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
 0
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8