Волинська митниця перевіряє, чи причетний її інспектор до п’яної ДТП на Львівщині

Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження після повідомлень у соцмережах та ЗМІ про можливу причетність її працівника до дорожньо-транспортної пригоди на Львівщині. Йдеться про головного державного інспектора митниці, який, за інформацією журналістів, 25 червня в'їхав у відбійник у стані алкогольного сп’яніння.Після розголосу у соцмережах, на ситуацію відреагували у Волинській митниці, заявивши:«У День митника України, який збігся із днем автопригоди, чоловік мав увільнення від роботи через посвідчену напередодні лікарем непрацездатність. Погоджуючись із твердженнями журналістів, що таке без уваги залишати не годиться, Волинська митниця розпочала дисциплінарне провадження. Плануємо разом із правоохоронцями з’ясувати справжні причини непритомного стану водія.»У митниці також запевнили, що поінформують громадськість про результати розслідування та управлінські рішення, які будуть прийняті.Зазначимо, що першим про інцидент повідомив журналіст Тарас Середич. За його словами, головний державний інспектор не впорався з керуванням та врізався в дорожнє огородження. Свідки події стверджували, що чоловік перебував у нетверезому стані і не міг дати пояснень поліцейським, які прибули на місце ДТП.Наразі обставини інциденту з’ясовують правоохоронні органи та відповідні служби.