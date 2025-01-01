На Волині школяр підірвав піротехніку в класі: судили його матір

На Волині школяр підірвав піротехніку в класі: судили його матір
На Волині матір п’ятьох дітей притягнули до відповідальності через вчинок її сина — школяр підпалив піротехнічний пристрій у навчальному закладі, внаслідок чого постраждав учитель. Інцидент кваліфікували як адміністративне правопорушення, відповідати за яке довелося саме матері.

Про це йдеться у постанові Горохівського районного суду, пише сайт «Волинські новини».

Згідно з протоколом, учень Горохівського ліцею № 2 вранці 21 травня кинув у клас пляшку із небезпечною сумішшю, яку виготовив заздалегідь. Пляшка розірвалася, спричинивши вчителю опіки ніг через алергічну реакцію речовини, що була в суміші.

За неналежне виховання сина поліцейські склали на матір учня адміністративний протокол за ч.1 ст. 184 КУпАП.

Під час судового засідання волинянка визнала причетність сина до вказаних подій та просила суворо не карати.

Проте суд врахував, що протокол про адмінправопорушення та долучені матеріали не містять беззаперечних доказів про те, що жінка неналежно виконувала батьківські обов’язки, і провадження у справі закрив.

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Теги: суд, покарання
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