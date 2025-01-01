30 червня на Волині: гортаючи календар

30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Павло Данильчук, журналістка, прес-секретар ЛНТУ Ілона Карпюк, громадський діяч, бізнесмен, а ніні військовослужбовець Сергій Чуріков (на фото).

Вітаємо іменинників зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, довголіття та повсюдних життєвих перемог.

30 червня за православним календарем іменини відзначають Назар, Петро, ​​Марія, Марта, Марфа, Софія.

30 червня 2008 року в Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що в Турійському районі, відкрито перший і єдиний в Україні музей солом'яного мистецтва «Солом'яне диво».

Відкриття відбулося в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом'яного мистецтва «Солом'яний бічок», яка проходила в місті Луцьку та селі Купичів.

Ініціатором створення музею стала заслужена майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України Марія Кравчук.

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Теги: день народження, свята, іменини
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