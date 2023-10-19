Багато чорниць попримерзало: як на Волині цього року триває сезон збору лісової ягоди та які ціни
Сьогодні, 21:15
У лісах на Волині триває збір чорниць. Через несприятливу погоду цього сезону ягід менше, ніж торік.
Про це Суспільному розповів майстер лісу Рожищенського лісництва Микола Поліщук.
"Це великий труд — ягоди збирати"
Орися Поліщук з міста Ківерці збирає ягоди для сім’ї. Зізнається: примушує їсти їх усіх у родині.
"Я відпочиваю. В мене відпустка, я собі приїхала, 2-3 літри позбирала, мені вистачить, — каже Орися Поліщук. — Якщо є гарні ягоди, то 40 хвилин — і банка, якщо руками. Я не беру гребінками, тому що пошкоджується ягідник".
Тетяна з Ківерців говорить: чорниці не збирає, бо лісу не знає, блукає у ньому.
"Я ягід не люблю. Я, як хочу вареника, я піду на базар і куплю стакан чи два і мені вистачає. Це великий труд — ягоди збирати. Бо як жара і кусають комарі, то дуже погано", — каже ківерчанка Тетяна.
"Багато чорниць цього року попримерзало"
І для власного споживання, і на продаж збирає ягоди Тетяна з Камінь-Каширського району. Для жінки — це єдиний заробіток.
"Зараз, як ягід немає, то за день відро можна набрати. Раніше, якщо гребінкою, то можна було й 40 кг набрати за день. Дві тисячі торік можна було заробити, три, чотири, як коли. 200 гривень за літр", — розповідає Тетяна Гур’янова.
Цього сезону ягід менше, ніж торік, розказує лісівник Микола. Найголовніше під час збору ягід — дотримання правил збирання.
"Ми людей не штрафуємо за це. Ми хочемо пояснити, що гребінкою не можна, ягідник портиться, — каже Микола Шевчук. — Сезон чорниць розпочався цього року раніше, але багато чорниць попримерзало. Де порода сосни, там є і ягоди, а де вже вільха пішла, болотиста така місцевість, там ягід не буде".
Які ціни на чорницю на ринках
Ольга із села Омельно привезла до Луцька на ринок сім літрів ягід.
"160 грн – літра, півлітри – 80. Мало чорниць, зовсім маленько, місцями є, місцями повимерзали. Є, що так по одній збираєш потрошки. А так, щоб масово було, як раніше, то немає", — каже продавчиня Ольга.
Лучанка Ольга Чухилевич купує на ринку чорницю.
"Я зібралася придбати пів літра чорничок, просять 70 грн. Ціна немаленька, але так, зважаючи на те яка була весною погода, то нема нічого дивного. Це важка праця", — говорить покупчиня Ольга Чухилевич.
Марія із села Довжиці ходить збирати чорницю щодня. На ринок жінка привезла 10 літрів чорниць, які збирала удвох із донькою.
Просимо 160 і 150 за літр. Не дуже зараз купують, в людей грошей, напевно, немає. Сьогодні 4 літри продала — дуже мало. В цьому році буде дорога чорниця, того що в лісі зовсім мало. 2 км можна пройти, що й бубки не найти", — розповідає продавчиня Марія.
Як додав лісівник Микола Поліщук, сезон збору чорниць триватиме орієнтовно до кінця липня.
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Про це Суспільному розповів майстер лісу Рожищенського лісництва Микола Поліщук.
"Це великий труд — ягоди збирати"
Орися Поліщук з міста Ківерці збирає ягоди для сім’ї. Зізнається: примушує їсти їх усіх у родині.
"Я відпочиваю. В мене відпустка, я собі приїхала, 2-3 літри позбирала, мені вистачить, — каже Орися Поліщук. — Якщо є гарні ягоди, то 40 хвилин — і банка, якщо руками. Я не беру гребінками, тому що пошкоджується ягідник".
Тетяна з Ківерців говорить: чорниці не збирає, бо лісу не знає, блукає у ньому.
"Я ягід не люблю. Я, як хочу вареника, я піду на базар і куплю стакан чи два і мені вистачає. Це великий труд — ягоди збирати. Бо як жара і кусають комарі, то дуже погано", — каже ківерчанка Тетяна.
"Багато чорниць цього року попримерзало"
І для власного споживання, і на продаж збирає ягоди Тетяна з Камінь-Каширського району. Для жінки — це єдиний заробіток.
"Зараз, як ягід немає, то за день відро можна набрати. Раніше, якщо гребінкою, то можна було й 40 кг набрати за день. Дві тисячі торік можна було заробити, три, чотири, як коли. 200 гривень за літр", — розповідає Тетяна Гур’янова.
Цього сезону ягід менше, ніж торік, розказує лісівник Микола. Найголовніше під час збору ягід — дотримання правил збирання.
"Ми людей не штрафуємо за це. Ми хочемо пояснити, що гребінкою не можна, ягідник портиться, — каже Микола Шевчук. — Сезон чорниць розпочався цього року раніше, але багато чорниць попримерзало. Де порода сосни, там є і ягоди, а де вже вільха пішла, болотиста така місцевість, там ягід не буде".
Які ціни на чорницю на ринках
Ольга із села Омельно привезла до Луцька на ринок сім літрів ягід.
"160 грн – літра, півлітри – 80. Мало чорниць, зовсім маленько, місцями є, місцями повимерзали. Є, що так по одній збираєш потрошки. А так, щоб масово було, як раніше, то немає", — каже продавчиня Ольга.
Лучанка Ольга Чухилевич купує на ринку чорницю.
"Я зібралася придбати пів літра чорничок, просять 70 грн. Ціна немаленька, але так, зважаючи на те яка була весною погода, то нема нічого дивного. Це важка праця", — говорить покупчиня Ольга Чухилевич.
Марія із села Довжиці ходить збирати чорницю щодня. На ринок жінка привезла 10 літрів чорниць, які збирала удвох із донькою.
Просимо 160 і 150 за літр. Не дуже зараз купують, в людей грошей, напевно, немає. Сьогодні 4 літри продала — дуже мало. В цьому році буде дорога чорниця, того що в лісі зовсім мало. 2 км можна пройти, що й бубки не найти", — розповідає продавчиня Марія.
Як додав лісівник Микола Поліщук, сезон збору чорниць триватиме орієнтовно до кінця липня.
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