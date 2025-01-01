Через сказ у лисиці в громаді на Волині оголосили карантин

Через сказ у лисиці в громаді на Волині оголосили карантин
Через підтверджений випадок сказу в лисиці у двох селах Ковельського району оголосили карантин. Усіх свійських і домашніх тварин будуть вакцинувати.

Про це 8 липня розповів Суспільному головний спеціаліст обласного управління Держпродспоживслужби з безпечності харчових продуктів та ветмедицини Сергій Войтюк.

З його слів, 6 липня у лісі неподалік села Вілиця помітили лисицю, яка дивно себе поводила. Єгері ліквідували тварину і направили тіло на експертизу, яка лабораторно підтвердила сказ.

Чи контактувала хвора лисиця з іншими тваринами, наразі невідомо, каже Сергій Войтюк. Наразі за рішенням протиепізоотичної комісії було встановлено межі карантинної зони.

8 липня у селах Вілиця та Плоске ветеринари почали вакцинацію великої рогатої худоби і домашніх котів та собак. Зі слів посадовця Держпродспоживслужби, зараз вакцини проти сказу в області достатньо, нещодавно на Волинь доставили нову партію препарату.

Напередодні, 7 липня, в Ковельській районній адміністрації також повідомили про випадки сказу у лисиці та пса. Карантинні обмеження запровадили у селі Ситовичі та на території лісових угідь біля села Машів Вишнівської громади.

Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально. Від початку 2025 року на Волині зафіксували майже 30 випадків захворювання на сказ у собак, котів, корів, лисиць та вовка.

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Теги: Волинь, сказ
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