На Харківщині загинув Герой з Луцької громади Олександр Голотюк

Олександр Голотюк.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Житель с. Жидичин Луцької міської територіальної громади Голотюк Олександр Йосипович, 19.10.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номера обслуги кулеметного взводу 2 механізованого батальйону.



Солдат Голотюк Олександр Йосипович загинув 06.07.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вишневе Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Луцької громадиПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Житель с. Жидичин Луцької міської територіальної громади Голотюк Олександр Йосипович, 19.10.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номера обслуги кулеметного взводу 2 механізованого батальйону.Солдат Голотюк Олександр Йосипович загинув 06.07.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вишневе Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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