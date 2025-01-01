У США залишилося близько 25% ракет Patriot для своїх військових потреб, - Guardian





Про це пише



За словами джерел видання, адміністрація президента Дональда Трампа приблизно ще в лютому почала перевіряти запаси ракет Patriot та інших боєприпасів.



Однак в останні місяці потреби у Patriot зросли після того, як США провели операцію проти єменських хуситів та підтримали Ізраїль у протистоянні з Іраном. Так, американські військові використали близько 30 ракет Patriot, щоб відбити удар Ірану по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі.



Заступник міністра оборони з питань політики Пентагону Елбріджа Колбі попередив про виснаження боєприпасів у рекомендаційній записці. Документ надіслали заступнику міністра оборони Стівену Файнбергу, який розпорядився призупинити допомогу Україні, щоб переглянути запаси. Далі рішення Файнберга підписав міністр оборони Піт Гегсет, пише Guardian.



Видання пояснює, що США передають зброю Україні двома основними способами: через скорочення арсеналів Міністерства оборони та через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої Пентагон платить підрядникам за виробництво озброєння для України.



Джерела додали, що заморожування могло вплинути на обидва механізми, оскільки Пентагон надає пріоритет поповненню своїх запасів за підтримки тих самих підрядників, що виготовляють зброю для України.



Щороку у США виробляють по 600 ракет Patriot. Однак лише в Ірану залишилося понад 1000 балістичних ракет, які він теоретично може використати проти американських баз у регіоні, додає Guardian.



Нагадаємо, за інформацією видання Axios, яке посилається на джерела, Трамп обіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot.



Раніше інше видання Wall Street Journal також писало, що під час розмови з Зеленським Трамп обіцяв надати Україні стільки військової допомоги, скільки США зможуть виділити.



Усе це сталося після того, як США призупинили пакет, який виділили ще за часів адміністрації Джо Байдена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних їм для втілення своїх військових планів. Це змусило Вашингтон призупинити постачання боєприпасів Україні.Про це пише Громадське з посиланням на Guardian.За словами джерел видання, адміністрація президентаприблизно ще в лютому почала перевіряти запаси ракет Patriot та інших боєприпасів.Однак в останні місяці потреби у Patriot зросли після того, як США провели операцію проти єменських хуситів та підтримали Ізраїль у протистоянні з Іраном. Так, американські військові використали близько 30 ракет Patriot, щоб відбити удар Ірану по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі.Заступник міністра оборони з питань політики Пентагонупопередив про виснаження боєприпасів у рекомендаційній записці. Документ надіслали заступнику міністра оборони Стівену Файнбергу, який розпорядився призупинити допомогу Україні, щоб переглянути запаси. Далі рішення Файнберга підписав міністр оборони Піт Гегсет, пише Guardian.Видання пояснює, що США передають зброю Україні двома основними способами: через скорочення арсеналів Міністерства оборони та через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої Пентагон платить підрядникам за виробництво озброєння для України.Джерела додали, що заморожування могло вплинути на обидва механізми, оскільки Пентагон надає пріоритет поповненню своїх запасів за підтримки тих самих підрядників, що виготовляють зброю для України.Щороку у США виробляють по 600 ракет Patriot. Однак лише в Ірану залишилося понад 1000 балістичних ракет, які він теоретично може використати проти американських баз у регіоні, додає Guardian.Нагадаємо, за інформацією видання Axios, яке посилається на джерела, Трамп обіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot.Раніше інше видання Wall Street Journal також писало, що під час розмови з Зеленським Трамп обіцяв надати Україні стільки військової допомоги, скільки США зможуть виділити.Усе це сталося після того, як США призупинили пакет, який виділили ще за часів адміністрації

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