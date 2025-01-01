Російська піхота перетнула держкордон на Харківщині - Сили оборони відбили атаку





Про це в телеефірі заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, передає кореспондент



"Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове - це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів", - повідомив Шамшин.



За словами речника, окупанти намагалися просунутись у напрямку села Амбарне, але були зупинені.



"Потім він (ворог - ред.) змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", - запевнив Шамшин.



Загалом на Харківщині військові відзначають посилення штурмових дій ворога.



"Ситуація... залишається складною. Лише за минулу добу росіяни 19 разів штурмували позиції українських захисників. У неділю було 24 штурми - це дуже багато. Наприклад, місяць тому середньодобова кількість ворожих атак становила 5-7... Можна оцінити, як зросла активність російських військ", - сказав речник.



За його словами, ворог продовжує тиснути в районі Вовчанська. Зокрема, окупанти намагаються витіснити Сили оборони з території агрегатного заводу на північному березі річки Вовча.



"Вони атакують навіть уночі. ...Одна-дві людини в антитепловізійних пончо вперто щоночі намагаються проникнути на територію заводу. Очевидно, що їхнє командування ставить їм за мету десь там закріпитися. Вони проникають на територію заводу і ховаються в руїнах або підвалах, але все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки і, як правило, дуже часто вони стають для росіян братськими могилами", - зазначив Шамшин.



За його словами, ворогу не вдається досягти успіху на цьому напрямку. Проте логістика на північному березі річки Вовча значно ускладнена через велику кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині російські окупаційні війська активізувалися в районі населеного пункту Мілове та перетнули державний кордон.Про це в телеефірі заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків", передає кореспондент Укрінформу "Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове - це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів", - повідомив Шамшин.За словами речника, окупанти намагалися просунутись у напрямку села Амбарне, але були зупинені."Потім він (ворог - ред.) змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", - запевнив Шамшин.Загалом на Харківщині військові відзначають посилення штурмових дій ворога."Ситуація... залишається складною. Лише за минулу добу росіяни 19 разів штурмували позиції українських захисників. У неділю було 24 штурми - це дуже багато. Наприклад, місяць тому середньодобова кількість ворожих атак становила 5-7... Можна оцінити, як зросла активність російських військ", - сказав речник.За його словами, ворог продовжує тиснути в районі Вовчанська. Зокрема, окупанти намагаються витіснити Сили оборони з території агрегатного заводу на північному березі річки Вовча."Вони атакують навіть уночі. ...Одна-дві людини в антитепловізійних пончо вперто щоночі намагаються проникнути на територію заводу. Очевидно, що їхнє командування ставить їм за мету десь там закріпитися. Вони проникають на територію заводу і ховаються в руїнах або підвалах, але все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки і, як правило, дуже часто вони стають для росіян братськими могилами", - зазначив Шамшин.За його словами, ворогу не вдається досягти успіху на цьому напрямку. Проте логістика на північному березі річки Вовча значно ускладнена через велику кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів.

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