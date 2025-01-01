Російська піхота перетнула держкордон на Харківщині - Сили оборони відбили атаку

Російська піхота перетнула держкордон на Харківщині - Сили оборони відбили атаку
На Харківщині російські окупаційні війська активізувалися в районі населеного пункту Мілове та перетнули державний кордон.

Про це в телеефірі заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, передає кореспондент Укрінформу.

"Минулої доби росіяни активізувалися в районі населеного пункту Мілове - це село на північний схід від селища Великий Бурлук. Там ворожа піхота перейшла державний кордон і атакувала наші позиції за підтримки артилерії та дронів", - повідомив Шамшин.

За словами речника, окупанти намагалися просунутись у напрямку села Амбарне, але були зупинені.

"Потім він (ворог - ред.) змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", - запевнив Шамшин.

Загалом на Харківщині військові відзначають посилення штурмових дій ворога.

"Ситуація... залишається складною. Лише за минулу добу росіяни 19 разів штурмували позиції українських захисників. У неділю було 24 штурми - це дуже багато. Наприклад, місяць тому середньодобова кількість ворожих атак становила 5-7... Можна оцінити, як зросла активність російських військ", - сказав речник.

За його словами, ворог продовжує тиснути в районі Вовчанська. Зокрема, окупанти намагаються витіснити Сили оборони з території агрегатного заводу на північному березі річки Вовча.

"Вони атакують навіть уночі. ...Одна-дві людини в антитепловізійних пончо вперто щоночі намагаються проникнути на територію заводу. Очевидно, що їхнє командування ставить їм за мету десь там закріпитися. Вони проникають на територію заводу і ховаються в руїнах або підвалах, але все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки і, як правило, дуже часто вони стають для росіян братськими могилами", - зазначив Шамшин.

За його словами, ворогу не вдається досягти успіху на цьому напрямку. Проте логістика на північному березі річки Вовча значно ускладнена через велику кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів.

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Теги: Росія, війна
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