Луцька адвокатка, яка допомагала військовозобов'язаним уникати мобілізації, відбулася штрафом





За вироком Луцького міськрайонного суду адвокатку визнали виною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України та призначили 125 239 гривень штрафу, пише



Під час затримання жінці інкримінували ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України, що передбачала реальний термін покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.



Як йдеться у матеріалах судового засідання, адвокатка за грошову винагороду мала посприяти, аби військовозобов'язаного, внутрішньопереміщеного чоловіка, зняли з розшуку в системі "Оберіг" та оновили його військово-облікові дані в "Резерв+", аби він мав можливість надалі працевлаштуватися та отримати бронювання.



Засуджена мала домовитися про це з працівниками Територіального центру комплектування та соцпідтримки. Спочатку за послуги обвинувачена просила 1500 доларів США, а потім сума збільшилась до 4000 доларів США.



Адвокатку затримали поблизу її робочого офісу у Луцьку у квітні 2025 року, коли військовозобов'язаний чоловік передавав їй 3000 доларів США.



Жінка свою провину у суді повністю визнала та розкаялась у вчиненому, просила її суворо не карати та не позбавляти волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 37-річна адвокатка, яку у травні затримали у Луцьку за підозрою у зловживанні впливом і організації схеми для ухилення від мобілізації, отримала покарання у вигляді штрафу.За вироком Луцького міськрайонного суду адвокатку визнали виною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України та призначили 125 239 гривень штрафу, пише Суспільне Під час затримання жінці інкримінували ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України, що передбачала реальний термін покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.Як йдеться у матеріалах судового засідання, адвокатка за грошову винагороду мала посприяти, аби військовозобов'язаного, внутрішньопереміщеного чоловіка, зняли з розшуку в системі "Оберіг" та оновили його військово-облікові дані в "Резерв+", аби він мав можливість надалі працевлаштуватися та отримати бронювання.Засуджена мала домовитися про це з працівниками Територіального центру комплектування та соцпідтримки. Спочатку за послуги обвинувачена просила 1500 доларів США, а потім сума збільшилась до 4000 доларів США.Адвокатку затримали поблизу її робочого офісу у Луцьку у квітні 2025 року, коли військовозобов'язаний чоловік передавав їй 3000 доларів США.Жінка свою провину у суді повністю визнала та розкаялась у вчиненому, просила її суворо не карати та не позбавляти волі.

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