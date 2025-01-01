У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних
Сьогодні, 15:28
У Луцьку водій з ознаками сп’яніння не зупинявся на вимогу патрульних.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно на проспекті Соборності ми виявили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Згодом його все ж зупинили", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд 43-річний водій відмовився.
Крім того, патрульні з’ясували, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.
Патрульні склали протоколи за:
ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);
ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП;
ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно на проспекті Соборності ми виявили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Згодом його все ж зупинили", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд 43-річний водій відмовився.
Крім того, патрульні з’ясували, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.
Патрульні склали протоколи за:
ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);
ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП;
ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.
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