У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних

У Луцьку п'яний водій намагався втекти від патрульних
У Луцьку водій з ознаками сп’яніння не зупинявся на вимогу патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Нещодавно на проспекті Соборності ми виявили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські увімкнули проблискові маячки, однак керманич проігнорував вимогу про зупинку та намагався втекти. Згодом його все ж зупинили", - йдеться в повідомленні.

Під час спілкування інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти огляд 43-річний водій відмовився.

Крім того, патрульні з’ясували, що протягом року водій уже двічі притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами.

Патрульні склали протоколи за:

ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року притягалася за це ж саме правопорушення);

ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП;

ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП та ряд інших адмінматеріалів.

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Теги: Луцьк, водій, патрульні
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