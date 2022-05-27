Утеплення школи та ремонт спортмайданчика: у Луцьку збирають підписи підтримки





До кінця збору підписів залишилось 6 днів. Станом на 8 липня із 300 потрібних — зібрали 17, пише



Як йдеться у петиції, часткова реконструкція фасаду школи була розпочата, але досі не завершена. Через це зовнішній вигляд ліцею залишається недоглянутим, що створює враження недбальства та може нести небезпеку для дітей. Також спортивний майданчик є застарілим, зношеним і не відповідає вимогам безпечного та ефективного фізичного виховання, відсутність якісного покриття та інвентарю обмежує фізичну активність школярів, зазначає автор петиції.



Як розповів у коментарі Суспільному, провідний інженер-будівельник, керівник групи централізованого обслуговування департаменту освіти Луцької міської ради Юрій Коцур, у бюджеті грошей на завершення робіт з утеплення ліцею не передбачено.



"Є підписаний договір з надавачем енергосервісних послуг, якщо не завадить воєнний стан в країні та будь-які інші непередбачувані обставини, то він має утеплити фасад до кінця 2025 року", — каже Юрій Коцур.



Щодо модернізації спортмайданчика, то його ремонт обійдеться близько 1,5 млн гривень, без врахування проєктних робіт і технагляду. Станом на сьогодні коштів в бюджеті на це не передбачили, сказав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті місцевих електронних петицій зареєстрували петицію щодо завершення реконструкції фасаду та модернізації спортмайданчика Луцького ліцею №4 імені Модеста Левицького.До кінця збору підписів залишилось 6 днів. Станом на 8 липня із 300 потрібних — зібрали 17, пише Суспільне Як йдеться у петиції, часткова реконструкція фасаду школи була розпочата, але досі не завершена. Через це зовнішній вигляд ліцею залишається недоглянутим, що створює враження недбальства та може нести небезпеку для дітей. Також спортивний майданчик є застарілим, зношеним і не відповідає вимогам безпечного та ефективного фізичного виховання, відсутність якісного покриття та інвентарю обмежує фізичну активність школярів, зазначає автор петиції.Як розповів у коментарі Суспільному, провідний інженер-будівельник, керівник групи централізованого обслуговування департаменту освіти Луцької міської ради, у бюджеті грошей на завершення робіт з утеплення ліцею не передбачено."Є підписаний договір з надавачем енергосервісних послуг, якщо не завадить воєнний стан в країні та будь-які інші непередбачувані обставини, то він має утеплити фасад до кінця 2025 року", — каже Юрій Коцур.Щодо модернізації спортмайданчика, то його ремонт обійдеться близько 1,5 млн гривень, без врахування проєктних робіт і технагляду. Станом на сьогодні коштів в бюджеті на це не передбачили, сказав посадовець.

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