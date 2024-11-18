Волинянин за домашнє насильство втрапив за ґрати
Сьогодні, 19:10
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя села П'ятикори Володимирського району винуватим у вчиненні домашнього насильства та крадіжки в умовах воєнного стану.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, судимий уже за злочини проти власності чоловік, якого також неодноразово притягували до відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо рідної сестри, звільнившись умовно-достроково з місць несвободи, не припинив ні красти, ні чинити психологічне насильство щодо рідної людини, з якою проживає в одному будинку.
Із серпня 2023 по січень 2024 року він систематично залякував, ображав, принижував жінку, погрожував позбавити життя, що призвело до її психологічних страждань та розладу здоров'я.
А 08 січня 2025 року зловмисник зламав замок та викрав із гаража у селищі Локачі велосипед.
Суд призначив волинянину, який за клопотанням прокуратури перебуває під вартою, покарання у виді шести років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, судимий уже за злочини проти власності чоловік, якого також неодноразово притягували до відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо рідної сестри, звільнившись умовно-достроково з місць несвободи, не припинив ні красти, ні чинити психологічне насильство щодо рідної людини, з якою проживає в одному будинку.
Із серпня 2023 по січень 2024 року він систематично залякував, ображав, принижував жінку, погрожував позбавити життя, що призвело до її психологічних страждань та розладу здоров'я.
А 08 січня 2025 року зловмисник зламав замок та викрав із гаража у селищі Локачі велосипед.
Суд призначив волинянину, який за клопотанням прокуратури перебуває під вартою, покарання у виді шести років позбавлення волі.
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