Волинянин за домашнє насильство втрапив за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя села П'ятикори Володимирського району винуватим у вчиненні домашнього насильства та крадіжки в умовах воєнного стану.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, судимий уже за злочини проти власності чоловік, якого також неодноразово притягували до відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо рідної сестри, звільнившись умовно-достроково з місць несвободи, не припинив ні красти, ні чинити психологічне насильство щодо рідної людини, з якою проживає в одному будинку.Із серпня 2023 по січень 2024 року він систематично залякував, ображав, принижував жінку, погрожував позбавити життя, що призвело до її психологічних страждань та розладу здоров'я.А 08 січня 2025 року зловмисник зламав замок та викрав із гаража у селищі Локачі велосипед.Суд призначив волинянину, який за клопотанням прокуратури перебуває під вартою, покарання у виді шести років позбавлення волі.