Волинянин за домашнє насильство втрапив за ґрати

Волинянин за домашнє насильство втрапив за ґрати
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя села П'ятикори Володимирського району винуватим у вчиненні домашнього насильства та крадіжки в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, судимий уже за злочини проти власності чоловік, якого також неодноразово притягували до відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо рідної сестри, звільнившись умовно-достроково з місць несвободи, не припинив ні красти, ні чинити психологічне насильство щодо рідної людини, з якою проживає в одному будинку.

Із серпня 2023 по січень 2024 року він систематично залякував, ображав, принижував жінку, погрожував позбавити життя, що призвело до її психологічних страждань та розладу здоров'я.

А 08 січня 2025 року зловмисник зламав замок та викрав із гаража у селищі Локачі велосипед.

Суд призначив волинянину, який за клопотанням прокуратури перебуває під вартою, покарання у виді шести років позбавлення волі.

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Теги: волинянин, суд, прокуратура
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