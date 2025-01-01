Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

9 липня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, вдень помірний. Гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, вдень помірний, місцями значний дощ. Гроза, вдень подекуди град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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