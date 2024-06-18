Спецдозвіл на видобуток бурштину у Сарненському районі Рівненщини придбала компанія підприємця з Волині

Спецдозвіл на видобуток бурштину у Сарненському районі Рівненщини придбала компанія підприємця з Волині
Компанія волинського підприємця придбала спецдозвіл на видобуток бурштину у Сарненському районі Рівненської області. Про це йдеться на "Прозорро.Продажі", передає "Ми - Україна".

Вісьмого липня у системі "Прозорро.Продажі" відбувся аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Садова 85. Ділянка знаходиться за 1,2 км на південний схід від села Переброди Сарненського району Рівненської області і призначена для видобутку бурштину. Спецдозвіл дає право на геологічне вивчення, включаючи дослідно-промислову розробку корисних копалин з подальшим видобуванням через промислову розробку родовищ протягом 8 років.

Стартова ціна спецдозволу складала 14 403 584 гривень через площу ділянки 86,6 гектарів, що робить його найдорожчим спецдозволом на видобуток бурштину на Рівненщині. За результатами торгів вартість зросла до 36,1 мільйонів гривень, що є одним з найдорожчих спецдозволів. Найвищу ставку запропонувало ТОВ "Некстера", зареєстроване у Києві, але одноосібним власником якого є волинянин Олександр Потапчук. Головний КВЕД підприємства визначено як добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив.

Окрім ділянки Садової, Держгеонадра восьмого липня виставляло на аукціон спецдозволи ще на дві бурштинові ділянки на Рівненщині - Озерну 14 та Озерну 16, які також розташовані неподалік села Переброди. Незважаючи на те, що стартові ціни на них були вдесятеро нижчими і становили 1,47 та 1,5 мільйонів гривень відповідно, ці аукціони не відбулись.


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Теги: бурштин, Рівненщина, Волинь
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