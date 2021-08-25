На Волині втопився літній чоловік
Сьогодні, 22:12
У ковельській річці 7 липня рибалки виявили тіло чоловіка та повідомили про це рятувальників.
Як вказується, загиблий – 1949 року народження, передають «Волинські Новини».
Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики працювали на місці події. Виклик надійшов о 21:51.
На жаль, медики констатували біологічну смерть 75-річного чоловіка. Обставини події зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як вказується, загиблий – 1949 року народження, передають «Волинські Новини».
Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики працювали на місці події. Виклик надійшов о 21:51.
На жаль, медики констатували біологічну смерть 75-річного чоловіка. Обставини події зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині втопився літній чоловік
Сьогодні, 22:12
На ринках Луцька суттєво впали ціни на помідори
Сьогодні, 21:45
Спецдозвіл на видобуток бурштину у Сарненському районі Рівненщини придбала компанія підприємця з Волині
Сьогодні, 21:15
Верховний суд прийняв остаточне рішення щодо виселення УПЦ МП з Успенського собору на Волині
Сьогодні, 20:38