На Волині втопився літній чоловік





Як вказується, загиблий – 1949 року народження, передають



Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики працювали на місці події. Виклик надійшов о 21:51.



На жаль, медики констатували біологічну смерть 75-річного чоловіка. Обставини події зʼясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ковельській річці 7 липня рибалки виявили тіло чоловіка та повідомили про це рятувальників.Як вказується, загиблий – 1949 року народження, передають «Волинські Новини» Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики працювали на місці події. Виклик надійшов о 21:51.На жаль, медики констатували біологічну смерть 75-річного чоловіка. Обставини події зʼясовуються.

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