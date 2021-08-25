На Волині втопився літній чоловік

На Волині втопився літній чоловік
У ковельській річці 7 липня рибалки виявили тіло чоловіка та повідомили про це рятувальників.

Як вказується, загиблий – 1949 року народження, передають «Волинські Новини».

Як розповіли у пресслужбі КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики працювали на місці події. Виклик надійшов о 21:51.

На жаль, медики констатували біологічну смерть 75-річного чоловіка. Обставини події зʼясовуються.

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Теги: втопився, чоловік, Волинь
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