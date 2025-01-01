У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені
Сьогодні, 22:43
Європейський парламент 8 липня остаточно затвердив запровадження нової системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС. Вона має запрацювати вже восени та охопити всі країни Шенгенської зони протягом 180 днів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на рішення Європарламенту.
Що треба знати про систему в’їзду-виїзду (EES)
Система EES автоматично фіксуватиме дані громадян третіх країн, які перетинають кордон ЄС за короткостроковими візами або в рамках безвізового режиму. Йдеться про ім’я, тип документа, час і місце в’їзду чи виїзду, а також біометричні дані - відбитки пальців і фото обличчя.
"Мета полягає в тому, щоб підвищити безпеку, прискорити процес прикордонного контролю та скоротити черги", - заявили в Європарламенті.
Як працюватиме система
- розгортання EES триватиме до 180 днів;
- кожна держава-член Шенгену сама вирішить, коли саме підключитись;
- за графіком, 10% перетинів мають бути зареєстровані у перші 30 днів, 35% - до 90-го дня, а до 170-го - вже всі;
- у разі технічних проблем запуск можуть тимчасово призупинити.
Фізичне проставлення штампів у паспорт більше не буде потрібне - всі записи вестимуться електронно. Систему також використовуватимуть прикордонники всіх країн Шенгену в режимі реального часу.
Українці, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи. Збір біометричних даних, електронна реєстрація і відсутність штампів у паспорті - основні зміни, з якими вони можуть зіткнутись на кордоні вже восени.
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Про це пише РБК-Україна із посиланням на рішення Європарламенту.
Що треба знати про систему в’їзду-виїзду (EES)
Система EES автоматично фіксуватиме дані громадян третіх країн, які перетинають кордон ЄС за короткостроковими візами або в рамках безвізового режиму. Йдеться про ім’я, тип документа, час і місце в’їзду чи виїзду, а також біометричні дані - відбитки пальців і фото обличчя.
"Мета полягає в тому, щоб підвищити безпеку, прискорити процес прикордонного контролю та скоротити черги", - заявили в Європарламенті.
Як працюватиме система
- розгортання EES триватиме до 180 днів;
- кожна держава-член Шенгену сама вирішить, коли саме підключитись;
- за графіком, 10% перетинів мають бути зареєстровані у перші 30 днів, 35% - до 90-го дня, а до 170-го - вже всі;
- у разі технічних проблем запуск можуть тимчасово призупинити.
Фізичне проставлення штампів у паспорт більше не буде потрібне - всі записи вестимуться електронно. Систему також використовуватимуть прикордонники всіх країн Шенгену в режимі реального часу.
Українці, які подорожують до Європи за безвізом, також підпадатимуть під дію нової системи. Збір біометричних даних, електронна реєстрація і відсутність штампів у паспорті - основні зміни, з якими вони можуть зіткнутись на кордоні вже восени.
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