9 липня на Волині: гортаючи календар

9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження директор фірми «Візор» Степан Чухрій.

Вітаємо його зі святом, бажаємо міцного здоров’я, миру і радості від життя.

Сьогоднішнім іменинникам – чоловікам, які носять імена Денис, Іван, Тихон та Давид, – зичимо успіхів і безмежної удачі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна топтати суницю
Не варто кричати й ображати домашніх тварин
Не можна необережно поводитися з вогнем
Не варто допускати негативні думки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - ЗМІ
08 липня, 23:19
У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені
08 липня, 22:43
На Волині втопився літній чоловік
08 липня, 22:12
На ринках Луцька суттєво впали ціни на помідори
08 липня, 21:45
Схожі новини
7 липня на Волині: гортаючи календар 7 липня на Волині: гортаючи календар
07 липня, 00:00
6 липня на Волині: гортаючи календар 6 липня на Волині: гортаючи календар
06 липня, 00:00
5 липня на Волині: гортаючи календар 5 липня на Волині: гортаючи календар
05 липня, 00:00
Помер воїн з Волині Юрій Глусь Помер воїн з Волині Юрій Глусь
04 липня, 22:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - ЗМІ
08 липня, 23:19
 0
У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені
08 липня, 22:43
 0
На Волині втопився літній чоловік
08 липня, 22:12
 0
На ринках Луцька суттєво впали ціни на помідори
08 липня, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8