Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 липня. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 3 коп, злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,84 (+5 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,05 (+3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 9 липня
Сьогодні, 01:30
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - ЗМІ
08 липня, 23:19
У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені
08 липня, 22:43
Схожі новини
Курс валют на 7 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 7 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
07 липня, 03:11
Курс валют на 6 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 6 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
06 липня, 03:11
Курс валют на 5 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 5 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
05 липня, 11:17
Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
03 липня, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: прогноз на 9 липня
Сьогодні, 01:30
 0
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський обговорив з послом у США Маркаровою її відставку, - ЗМІ
08 липня, 23:19
 0
У ЄС схвалили нові правила в’їзду: як зміниться перетин кордону вже з осені
08 липня, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8