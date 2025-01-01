Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 липня. Долар додав 5 коп. Євро зріс на 3 коп, злотий зменшився на 1 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,84 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,05 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (-1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,84 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,05 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (-1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 9 липня
Сьогодні, 01:30
9 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00