Луцьк - під масованою дроново-ракетною атакою росії

Росія завдає комбінованого ракетно-дронового удару по Луцьку, працюють сили протиповітряної оборони. Телеграм-канали повідомляють про понад два десятки ворожих безпілотників, які атакували місто.О 2.22 міський головаповідомив про атаку ударних дронів на Луцьк."Ще один БПЛА поруч з містом.Ще один БПЛА на підльоті до міста.Ще БПЛА поруч з містом.Ще серія ворожих БПЛА курсом на Луцьк.Будьте в безпечному місці!Розпочалась робота ППО по серії ворожих БПЛА.Ймовірно, Кинджали курсом на Луцьк.Ще БПЛА курсом на Луцьк.Чергова серія БПЛА курсом на Луцьк.Ймовірно, знову Кинджали на Луцьк!Ще серія БПЛА на Луцьк!Ще 5 БПЛА наразі над Луцьком та поруч", - повідомляв про небезпеку мер міста.Повітряні сили також повідомляли про велику кількість ворожих ударних БпЛА, яка рухається у напрямку Луцька.Було зафіксувано зліт двох МіГ-31К – носіїв гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".О 02:57 військові повідомили про швидкісні цілі в напрямку Луцька.О 03:37 знову повідомили про нові ракети в напрямку Луцька.Станом на 4.29 повітряна тривога ще триває. Людей закликають перебувати в укриттях.