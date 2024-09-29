Луцьк - під масованою дроново-ракетною атакою росії
Сьогодні, 04:37
Росія завдає комбінованого ракетно-дронового удару по Луцьку, працюють сили протиповітряної оборони. Телеграм-канали повідомляють про понад два десятки ворожих безпілотників, які атакували місто.
О 2.22 міський голова Ігор Поліщук повідомив про атаку ударних дронів на Луцьк.
"Ще один БПЛА поруч з містом.
Ще один БПЛА на підльоті до міста.
Ще БПЛА поруч з містом.
Ще серія ворожих БПЛА курсом на Луцьк.
Будьте в безпечному місці!
Розпочалась робота ППО по серії ворожих БПЛА.
Ймовірно, Кинджали курсом на Луцьк.
Ще БПЛА курсом на Луцьк.
Чергова серія БПЛА курсом на Луцьк.
Ймовірно, знову Кинджали на Луцьк!
Ще серія БПЛА на Луцьк!
Ще 5 БПЛА наразі над Луцьком та поруч", - повідомляв про небезпеку мер міста.
Повітряні сили також повідомляли про велику кількість ворожих ударних БпЛА, яка рухається у напрямку Луцька.
Було зафіксувано зліт двох МіГ-31К – носіїв гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".
О 02:57 військові повідомили про швидкісні цілі в напрямку Луцька.
О 03:37 знову повідомили про нові ракети в напрямку Луцька.
Станом на 4.29 повітряна тривога ще триває. Людей закликають перебувати в укриттях.
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О 2.22 міський голова Ігор Поліщук повідомив про атаку ударних дронів на Луцьк.
"Ще один БПЛА поруч з містом.
Ще один БПЛА на підльоті до міста.
Ще БПЛА поруч з містом.
Ще серія ворожих БПЛА курсом на Луцьк.
Будьте в безпечному місці!
Розпочалась робота ППО по серії ворожих БПЛА.
Ймовірно, Кинджали курсом на Луцьк.
Ще БПЛА курсом на Луцьк.
Чергова серія БПЛА курсом на Луцьк.
Ймовірно, знову Кинджали на Луцьк!
Ще серія БПЛА на Луцьк!
Ще 5 БПЛА наразі над Луцьком та поруч", - повідомляв про небезпеку мер міста.
Повітряні сили також повідомляли про велику кількість ворожих ударних БпЛА, яка рухається у напрямку Луцька.
Було зафіксувано зліт двох МіГ-31К – носіїв гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".
О 02:57 військові повідомили про швидкісні цілі в напрямку Луцька.
О 03:37 знову повідомили про нові ракети в напрямку Луцька.
Станом на 4.29 повітряна тривога ще триває. Людей закликають перебувати в укриттях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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