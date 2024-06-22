Масована ворожа атака на Луцьк: Ігор Поліщук повідомив про перші наслідки

Масована ворожа атака на Луцьк: Ігор Поліщук повідомив про перші наслідки
Сьогодні, 9 липня, була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.
Решта ушкоджень зʼясовується", - інформував він.

За його словами, на щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

"Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО" - підсумував міський голова.


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Теги: Луцьк, ворожа атака, наслідки
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