Масована ворожа атака на Луцьк: Ігор Поліщук повідомив про перші наслідки
Сьогодні, 06:25
Сьогодні, 9 липня, була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.
Решта ушкоджень зʼясовується", - інформував він.
За його словами, на щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.
"Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО" - підсумував міський голова.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.
Решта ушкоджень зʼясовується", - інформував він.
За його словами, на щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.
"Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО" - підсумував міський голова.
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