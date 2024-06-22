Масована ворожа атака на Луцьк: Ігор Поліщук повідомив про перші наслідки

Сьогодні, 9 липня, була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук."Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств.Решта ушкоджень зʼясовується", - інформував він.За його словами, на щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає."Дякуємо Богу! Наша честь, шана і подяка силам ППО" - підсумував міський голова.