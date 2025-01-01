«Фактично усе летіло на Луцьк»: Іван Рудницький повідомив про рекордну кількість БПЛА та ракет, які були випущені по Волині

«Фактично усе летіло на Луцьк»: Іван Рудницький повідомив про рекордну кількість БПЛА та ракет, які були випущені по Волині
Цієї ночі Волинь знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

За його словами, загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється.

"Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу", - написав він у соцмережах.

Як акцентував Рудницький, найголовніше - станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих.

"Силам безпеки й оборони області - честь та подяка", - підсумував Іван Рудницький.

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Теги: атака, Луцьк
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