«Фактично усе летіло на Луцьк»: Іван Рудницький повідомив про рекордну кількість БПЛА та ракет, які були випущені по Волині
Сьогодні, 07:39
Цієї ночі Волинь знову зазнала масованої атаки. Фактично усе летіло на Луцьк.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
За його словами, загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється.
"Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу", - написав він у соцмережах.
Як акцентував Рудницький, найголовніше - станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих.
"Силам безпеки й оборони області - честь та подяка", - підсумував Іван Рудницький.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
За його словами, загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється.
"Щодо руйнувань, то наразі триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу", - написав він у соцмережах.
Як акцентував Рудницький, найголовніше - станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих.
"Силам безпеки й оборони області - честь та подяка", - підсумував Іван Рудницький.
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