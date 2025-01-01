Під час проходження служби помер військовий з Волині Олег Романюк

У боротьбі за незалежність України під час проходження військової служби помер житель села Галинівка –, 24 березня 1972 року народження.Про це повідомили в Оваднівській громаді.«Олег Олексійович добровільно став на захист України у 2022 році, з початку повномасштабного вторгнення. Проходив службу на Запорізькому напрямку. У грудні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення, проте продовжив нести службу. Життя Героя обірвалося вже під час подальшого проходження військової служби.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.