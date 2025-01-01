Під час проходження служби помер військовий з Волині Олег Романюк
Сьогодні, 08:20
У боротьбі за незалежність України під час проходження військової служби помер житель села Галинівка – Романюк Олег Олексійович, 24 березня 1972 року народження.
Про це повідомили в Оваднівській громаді.
«Олег Олексійович добровільно став на захист України у 2022 році, з початку повномасштабного вторгнення. Проходив службу на Запорізькому напрямку. У грудні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення, проте продовжив нести службу. Життя Героя обірвалося вже під час подальшого проходження військової служби.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Оваднівській громаді.
«Олег Олексійович добровільно став на захист України у 2022 році, з початку повномасштабного вторгнення. Проходив службу на Запорізькому напрямку. У грудні 2024 року під час виконання бойового завдання отримав поранення, проте продовжив нести службу. Життя Героя обірвалося вже під час подальшого проходження військової служби.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під час проходження служби помер військовий з Волині Олег Романюк
Сьогодні, 08:20
«Фактично усе летіло на Луцьк»: Іван Рудницький повідомив про рекордну кількість БПЛА та ракет, які були випущені по Волині
Сьогодні, 07:39