Росія обстріляла Україну 728 дронами та 13 ракетами: основна ціль - Луцьк

Росія обстріляла Україну 728 дронами та 13 ракетами: основна ціль - Луцьк
У ніч на 9 липня російські війська атакували Україну за допомогою понад десятка ракет та 728 дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 718 цілей.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Так, російські війська запустили по Україні 7 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К», 6 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал», 728 ударних БпЛА Shahed та безпілотники інших типів.

Основною ціллю атаки стало місто Луцьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

У результаті бойової роботи вдалося збити усі 7 крилатих ракет. Також ППО знешкодила 728 російських дронів: 303 збили вогневими засобами ураження, ще 415 були локаційно втрачені чи придушені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях.

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Теги: Росія, війна, Луцьк
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