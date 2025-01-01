Масований обстріл Луцька: рятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки
Сьогодні, 09:00
Сьогодні вночі, 9 липня, росія завдала масованого удару по Луцьку. Рятувальники показали як долають наслідки ворожої атаки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку Сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста .
Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
"Сьогодні вночі внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку Сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста .
Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.
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