Польща піднімала авіацію через масовану атаку рф на Луцьк і Житомир





Про це йдеться у дописі Оперативного командуванні польських збройних сил, пише



Близько 3 ранку за місцевим часом на сторінці командування повідомили, що у зв’язку з повітряною атакою РФ проти України у повітряному просторі Польщі почали операцію польські та союзницькі винищувачі.



"Усі наявні сили і засоби у розпорядженні начальника Генштабу приведені у готовність, піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО і радіолокаційні системи приведено у режим високої готовності", – йдеться у дописі.



Близько 6 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням загрози операція завершується.



"Польські збройні сили постійно стежать за ситуацією в Україні і залишаються у високій готовності для гарантування безпеки повітряного простору Польщі", – додали у дописі.



Так само Польща піднімала винищувачі під час комбінованої повітряної атаки Росії проти України в ніч проти 29 червня. Процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі.



Під час комбінованої атаки РФ вночі 9 липня на Луцьк і Житомир спрямували БПЛА та ракети різних типів. Міський голова Луцька вже назвав удар наймасштабнішим для міста за увесь час. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща вночі 9 липня піднімала для патрулювання винищувачі під час масованої повітряної атаки Росії, що була спрямована на Луцьк та Житомир.Про це йдеться у дописі Оперативного командуванні польських збройних сил, пише "Європейська правда" Близько 3 ранку за місцевим часом на сторінці командування повідомили, що у зв’язку з повітряною атакою РФ проти України у повітряному просторі Польщі почали операцію польські та союзницькі винищувачі."Усі наявні сили і засоби у розпорядженні начальника Генштабу приведені у готовність, піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО і радіолокаційні системи приведено у режим високої готовності", – йдеться у дописі.Близько 6 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням загрози операція завершується."Польські збройні сили постійно стежать за ситуацією в Україні і залишаються у високій готовності для гарантування безпеки повітряного простору Польщі", – додали у дописі.Так само Польща піднімала винищувачі під час комбінованої повітряної атаки Росії проти України в ніч проти 29 червня. Процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі.Під час комбінованої атаки РФ вночі 9 липня на Луцьк і Житомир спрямували БПЛА та ракети різних типів. Міський голова Луцька вже назвав удар наймасштабнішим для міста за увесь час. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.

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