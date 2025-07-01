Польща піднімала авіацію через масовану атаку рф на Луцьк і Житомир

Польща піднімала авіацію через масовану атаку рф на Луцьк і Житомир
Польща вночі 9 липня піднімала для патрулювання винищувачі під час масованої повітряної атаки Росії, що була спрямована на Луцьк та Житомир.

Про це йдеться у дописі Оперативного командуванні польських збройних сил, пише "Європейська правда".

Близько 3 ранку за місцевим часом на сторінці командування повідомили, що у зв’язку з повітряною атакою РФ проти України у повітряному просторі Польщі почали операцію польські та союзницькі винищувачі.

"Усі наявні сили і засоби у розпорядженні начальника Генштабу приведені у готовність, піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби ППО і радіолокаційні системи приведено у режим високої готовності", – йдеться у дописі.

Близько 6 ранку опублікували оновлення, що у зв’язку зі зниженням загрози операція завершується.

"Польські збройні сили постійно стежать за ситуацією в Україні і залишаються у високій готовності для гарантування безпеки повітряного простору Польщі", – додали у дописі.

Так само Польща піднімала винищувачі під час комбінованої повітряної атаки Росії проти України в ніч проти 29 червня. Процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі.

Під час комбінованої атаки РФ вночі 9 липня на Луцьк і Житомир спрямували БПЛА та ракети різних типів. Міський голова Луцька вже назвав удар наймасштабнішим для міста за увесь час. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування, інформації про загиблих наразі немає.

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Теги: Луцьк, обстріл
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