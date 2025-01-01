Позиції ЗСУ на Харківщині росіянам «зливав» 22-річний молодик
Сьогодні, 10:12
Працівники СБУ затримали російського інформатора, який «зливав» рашистам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку.
Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора у Харкові. За завданням ворога зловмисник шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони.
Основну увагу фігурант приділяв позиціям українських військ, що стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.
За матеріалами справи, завдання ворога виконував 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».
Після вербування фігурант отримував від окупантів координати, які потрібно було «перевірити» і надати щодо них агентурний звіт.
Встановлено, що під виглядом робочих поїздок по регіону інформатор фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах.
Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері.
За наявною інформацією, ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта за місцем проживання в обласному центрі.
Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Досудове слідство вже завершене, матеріали кримінального провадження передані до суду для винесення вироку.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у телеграмі повідомила СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора у Харкові. За завданням ворога зловмисник шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони.
Основну увагу фігурант приділяв позиціям українських військ, що стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.
За матеріалами справи, завдання ворога виконував 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».
Після вербування фігурант отримував від окупантів координати, які потрібно було «перевірити» і надати щодо них агентурний звіт.
Встановлено, що під виглядом робочих поїздок по регіону інформатор фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах.
Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері.
За наявною інформацією, ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта за місцем проживання в обласному центрі.
Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Досудове слідство вже завершене, матеріали кримінального провадження передані до суду для винесення вироку.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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