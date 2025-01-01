Позиції ЗСУ на Харківщині росіянам «зливав» 22-річний молодик

Працівники СБУ затримали російського інформатора, який «зливав» рашистам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського інформатора у Харкові. За завданням ворогаза регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони.Основну увагу фігурант приділяв позиціям українських військ, що стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.За матеріалами справи, завдання ворога виконував 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».Після вербування фігурант отримував від окупантів координати, які потрібно було «перевірити» і надати щодо них агентурний звіт.Встановлено, що під виглядом робочих поїздок по регіону інформатор фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах.Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері.За наявною інформацією, ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.Контррозвідка СБУ затримала фігуранта за місцем проживання в обласному центрі.Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.Досудове слідство вже завершене, матеріали кримінального провадження передані до суду для винесення вироку.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.