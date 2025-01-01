У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО

У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО
У Луцьку поліція документує наслідки ворожої атаки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час масованої ворожої атаки росіяни застосували БпЛА та ракети, на місцях обстрілу працюють поліцейські та інші профільні служби. Станом на зараз не надходило інформації щодо постраждалих.

Нині триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька та гаражного кооперативу.  

Інформація щодо інших руйнувань – уточнюється.

Про пошкодження майна та іншу інформацію можна повідомляти безпосередньо у відділках поліції або за номером 102.
У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО
У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО
У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО
У Луцьку поліцейські працюють на місцях обстрілу. ФОТО


Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на місто Луцьк та Луцьку громаду.


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Теги: Луцьк, обстріл
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