На Волині потяг розчавив автівку: 19-річний водій загинув

На Волині потяг розчавив автівку: 19-річний водій загинув
Внаслідок зіткнення із вантажним потягом на Волині загинув 19-річний водій автомобіля. Аварія трапилася сьогодні, 9 липня, близько 8 години ранку.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

На залізничному переїзді між населеними пунктами Селець та Турійськ відбулося зіткнення вантажного потяга та автомобіля Skoda. Попередньо відомо, що 19-річний водій легковика перетинав переїзд на заборонений сигнал. Внаслідок зіткнення він загинув.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде встановлено усі обставини аварії.


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Теги: ДТП, смерть
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