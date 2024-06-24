Милоття: бійці ЗСУ рятують оленятко, яке заплуталося в антидроновій сітці

Милоття: бійці ЗСУ рятують оленятко, яке заплуталося в антидроновій сітці
Військовослужбовці 68-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України врятували оленятко, яке заплуталося в антидроновій сітці.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

Зворушливе відео опублікувала 68-ма бригада ЗСУ. Бійці рятують оленятко, яке заплуталося у антидроновій сітці, що захищає логістичну артерію від російських БПЛА.

«Коли в біді опиняються найбеззахисніші – кожен обирає, ким бути: свідком чи рятівником. Маленьке життя – у великій небезпеці. І наші зв’язківці не пройшли повз. Бо серце воїна – це не лише про силу. Це ще й про доброту, яка не згасає навіть посеред війни. Дивіться, як великі серця рятують найменше життя», - йдеться у коментарі до відео.


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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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