Однією з головних цілей удару росії був луцький аеродром, - Повітряні сили





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



За словами Ігната, загалом Україну атакували трохи більше 300 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed, більшість з яких була успішно знищена ППО.



Зокрема, додав, що є певні наслідки від ракет "Кинджал", але далеко не всі вони долетіли до своїх цілей.



"Вже місцева влада повідомила й ми написали офіційне повідомлення, це Волинь й аеродром (куди зосереджено головний удар, - ред.), у тому ж числі, й окремі підприємства на цьому напрямку. Бачимо, ворог останнім часом спрямовує повітряні засоби нападу точково. Так, були й інші регіони, зокрема Житомирська область", - розповів він.



Обстріл України у ніч на 9 липня



У ніч на 9 липня російські терористи вдались до найсильнішого комбінованого удару по Україні, запустивши 741 засіб повітряного нападу:



728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів;



сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";



шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".



Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час нічного обстрілу однією з головних цілей для ворога був луцький аеродром. Останнім часом росіяни намагаються атакувати точково.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ)в ефірі телемарафону.За словами Ігната, загалом Україну атакували трохи більше 300 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed, більшість з яких була успішно знищена ППО.Зокрема, додав, що є певні наслідки від ракет "Кинджал", але далеко не всі вони долетіли до своїх цілей."Вже місцева влада повідомила й ми написали офіційне повідомлення, це Волинь й аеродром (куди зосереджено головний удар, - ред.), у тому ж числі, й окремі підприємства на цьому напрямку. Бачимо, ворог останнім часом спрямовує повітряні засоби нападу точково. Так, були й інші регіони, зокрема Житомирська область", - розповів він.У ніч на 9 липня російські терористи вдались до найсильнішого комбінованого удару по Україні, запустивши 741 засіб повітряного нападу:728 ударних БпЛА типу Shahed й дронів-імітаторів;сім крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, ППО знешкодила 718 засобів повітряного нападу.

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