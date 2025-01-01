У селі поблизу Луцька завтра прощатимуться з Героєм Назарієм Корольчуком
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У селі Боголюби, що неподалік обласного центру Волині, завтра, 10 липня, в останню путь проведуть полеглого на війні земляка Назарія Корольчука.
Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
У четвер, 10 липня, об 11:00 у церкві Святителя Василія Великого села Боголюби відбудеться відспівування Корольчука Назарія Анатолійовича (28.02.1996 року народження), який загинув 4 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Панківка Донецької області.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
У четвер, 10 липня, об 11:00 у церкві Святителя Василія Великого села Боголюби відбудеться відспівування Корольчука Назарія Анатолійовича (28.02.1996 року народження), який загинув 4 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Панківка Донецької області.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
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