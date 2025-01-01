У селі поблизу Луцька завтра прощатимуться з Героєм Назарієм Корольчуком

полеглого на війні земляка Назарія Корольчука.



Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.



У четвер, 10 липня, об 11:00 у церкві Святителя Василія Великого села Боголюби відбудеться відспівування Корольчука Назарія Анатолійовича (28.02.1996 року народження), який загинув 4 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Панківка Донецької області.



Поховають Героя на місцевому кладовищі.



«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боголюби, що неподалік обласного центру Волині, завтра, 10 липня, в останню путь проведутьземлякаПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.У четвер, 10 липня, об 11:00 у церкві Святителя Василія Великого села Боголюби відбудеться відспівування Корольчука Назарія Анатолійовича (28.02.1996 року народження), який загинув 4 липня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Панківка Донецької області.Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію