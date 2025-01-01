Зупинилося серце відомого адвоката з Волині Віктора Шостака

Зупинилося серце відомого адвоката з Волині Віктора Шостака
Пішов у засвіти член Ради адвокатів Волинської області, адвокат ШОСТАК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ради адвокатів Волині.

"Він був взірцем сумлінного ставлення до своїх обов’язків, високої працездатності, його цінували і поважали за небайдужість, організаційні здібності, принциповість і любов до своєї справи.

Віктор Васильович був прикладом сумлінного ставлення до роботи, високої відповідальності та поважного відношення до оточуючих.

Щиро співчуваємо рідним та близьким. Нехай добрий, світлий спомин про нього назавжди залишиться у серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть близької людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прощальна церемонія в зв’язку з похороном Шостака Віктора Васильовича відбудеться сьогодні, 9 липня 2025 року о 14-00 год в Свято-Духівському соборі м.Нововолинськ.

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Теги: Волинь, адвокат, смерть
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