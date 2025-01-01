Зупинилося серце відомого адвоката з Волині Віктора Шостака

Пішов у засвіти член Ради адвокатів Волинської області, адвокатПро це повідомили на фейсбук-сторінці Ради адвокатів Волині."Він був взірцем сумлінного ставлення до своїх обов’язків, високої працездатності, його цінували і поважали за небайдужість, організаційні здібності, принциповість і любов до своєї справи.Віктор Васильович був прикладом сумлінного ставлення до роботи, високої відповідальності та поважного відношення до оточуючих.Щиро співчуваємо рідним та близьким. Нехай добрий, світлий спомин про нього назавжди залишиться у серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли стається непоправне – смерть близької людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що прощальна церемонія в зв’язку з похороном Шостака Віктора Васильовича відбудеться сьогодні, 9 липня 2025 року о 14-00 год в Свято-Духівському соборі м.Нововолинськ.