П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку

У Луцьку упродовж минулої ночі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди заПро це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.На перехресті проспектів Соборності та Відродження водій Geely не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.Ще одна ДТП сталася на вулиці Гулака-Артемовського. Водій Opel не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Toyota. У 23-річного керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2,09 проміле.В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.