П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку
Сьогодні, 13:41
У Луцьку упродовж минулої ночі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
На перехресті проспектів Соборності та Відродження водій Geely не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
Ще одна ДТП сталася на вулиці Гулака-Артемовського. Водій Opel не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Toyota. У 23-річного керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2,09 проміле.
В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
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Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
На перехресті проспектів Соборності та Відродження водій Geely не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
Ще одна ДТП сталася на вулиці Гулака-Артемовського. Водій Opel не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Toyota. У 23-річного керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2,09 проміле.
В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.
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