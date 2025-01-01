П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку

П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку
У Луцьку упродовж минулої ночі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

На перехресті проспектів Соборності та Відродження водій Geely не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив стан сп’яніння.
П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку

Ще одна ДТП сталася на вулиці Гулака-Артемовського. Водій Opel не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Toyota. У 23-річного керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 2,09 проміле.
П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку

В обох випадках патрульні відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та оформили відповідні адміністративні матеріали.

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Теги: ДТП, Луцьк
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