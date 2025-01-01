Китайські шпигуни намагалися вкрасти технологію виробництва «Нептунів». СБУ завадила

Китайські шпигуни намагалися вкрасти технологію виробництва «Нептунів». СБУ завадила
Працівники СБУ затримали китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з «Нептуна» було знищено флагман чорноморського флоту рф – ракетний крейсер «Москва».

Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».

Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів.

Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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