Китайські шпигуни намагалися вкрасти технологію виробництва «Нептунів». СБУ завадила
Сьогодні, 13:05
Працівники СБУ затримали китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».
Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з «Нептуна» було знищено флагман чорноморського флоту рф – ракетний крейсер «Москва».
Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.
Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.
За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».
Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.
Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів.
Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.
Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).
Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».
Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з «Нептуна» було знищено флагман чорноморського флоту рф – ракетний крейсер «Москва».
Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.
Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.
За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».
Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.
Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів.
Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.
Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).
Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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Китайські шпигуни намагалися вкрасти технологію виробництва «Нептунів». СБУ завадила
Сьогодні, 13:05