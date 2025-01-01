Ексдепутат Луцької міськради отримав поранення на фронті

Андрій Костенко зазнав поранення в зоні бойових дій.



Про це він повідомив на своїй



«Отримав три лишніх отвори, але і пі...ри отримали», — зазначив чоловік у своєму дописі.



Наразі він перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, де проходить лікування.



Нагадаємо, Андрій Костенко з вересня 2012 року обіймав посаду заступника директора Луцької ліги КВН. У 2013 року став співзасновником та заступником голови громадської організації «Волинський Актив Молоді». Був помічником на громадських засадах нардепа від «Слуги народу» Валерія Стернійчука.



На місцевих виборах у 2020 році він балотувався до Луцької міської ради від політичної партії «Слуга Народу» і був обраний депутатом. У травні 2023 року Костенко приєднався до лав Української Добровольчої Армії. А за кілька місяців партія «Слуга Народу» відкликала його з депутатського складу через систематичне невідвідування засідань.



У 2024-му Андрій Костенко та Валерій Стернійчук стали фігурантами



За даними журналістів, саме через цю організацію у 2023 році понад тисяча чоловіків були внесені до системи «Шлях». Мінімум 18 з них, як вдалося підтвердити, виїхали з України та не повернулись. Подібні випадки, за словами розслідувачів, фіксувалися і у 2022 році.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній депутат Луцької міської радизазнав поранення в зоні бойових дій.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши світлину з лікарняного ліжка.«Отримав три лишніх отвори, але і пі...ри отримали», — зазначив чоловік у своєму дописі.Наразі він перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, де проходить лікування.Нагадаємо, Андрій Костенко з вересня 2012 року обіймав посаду заступника директора Луцької ліги КВН. У 2013 року став співзасновником та заступником голови громадської організації «Волинський Актив Молоді». Був помічником на громадських засадах нардепа від «Слуги народу»На місцевих виборах у 2020 році він балотувався до Луцької міської ради від політичної партії «Слуга Народу» і був обраний депутатом. У травні 2023 року Костенко приєднався до лав Української Добровольчої Армії. А за кілька місяців партія «Слуга Народу» відкликала його з депутатського складу через систематичне невідвідування засідань.У 2024-му Андрій Костенко та Валерій Стернійчук стали фігурантами журналістського розслідування , опублікованого «Українською правдою». У ньому йдеться про можливу причетність до незаконного вивезення військовозобов’язаних за кордон через громадську організацію «Волинський актив молоді», засновниками якої політики були.За даними журналістів, саме через цю організацію у 2023 році понад тисяча чоловіків були внесені до системи «Шлях». Мінімум 18 з них, як вдалося підтвердити, виїхали з України та не повернулись. Подібні випадки, за словами розслідувачів, фіксувалися і у 2022 році.

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