Ексдепутат Луцької міськради отримав поранення на фронті

Ексдепутат Луцької міськради отримав поранення на фронті
Колишній депутат Луцької міської ради Андрій Костенко зазнав поранення в зоні бойових дій.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши світлину з лікарняного ліжка.

«Отримав три лишніх отвори, але і пі...ри отримали», — зазначив чоловік у своєму дописі.

Наразі він перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова, де проходить лікування.

Нагадаємо, Андрій Костенко з вересня 2012 року обіймав посаду заступника директора Луцької ліги КВН. У 2013 року став співзасновником та заступником голови громадської організації «Волинський Актив Молоді». Був помічником на громадських засадах нардепа від «Слуги народу» Валерія Стернійчука.

На місцевих виборах у 2020 році він балотувався до Луцької міської ради від політичної партії «Слуга Народу» і був обраний депутатом. У травні 2023 року Костенко приєднався до лав Української Добровольчої Армії. А за кілька місяців партія «Слуга Народу» відкликала його з депутатського складу через систематичне невідвідування засідань.

У 2024-му Андрій Костенко та Валерій Стернійчук стали фігурантами журналістського розслідування, опублікованого «Українською правдою». У ньому йдеться про можливу причетність до незаконного вивезення військовозобов’язаних за кордон через громадську організацію «Волинський актив молоді», засновниками якої політики були.

За даними журналістів, саме через цю організацію у 2023 році понад тисяча чоловіків були внесені до системи «Шлях». Мінімум 18 з них, як вдалося підтвердити, виїхали з України та не повернулись. Подібні випадки, за словами розслідувачів, фіксувалися і у 2022 році.

Ексдепутат Луцької міськради отримав поранення на фронті


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через пункт пропуску на Волині за рік повернулося 5 тисяч людей з тимчасово окупованих територій
Сьогодні, 14:40
ДЕСС виявила ознаки залежності УПЦ МП від росії. Які саме?
Сьогодні, 14:06
Ексдепутат Луцької міськради отримав поранення на фронті
Сьогодні, 14:02
П’янички за кермом скоїли дві аварії в Луцьку
Сьогодні, 13:41
Зупинилося серце відомого адвоката з Волині Віктора Шостака
Сьогодні, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сибіга після масованого удару рф: Україна потребує більше ППО та дронів-перехоплювачів
Сьогодні, 15:34
 0
В Італії знайшли зниклу 18-річну українку мертвою: у МЗС повідомили подробиці
Сьогодні, 15:09
 0
Через пункт пропуску на Волині за рік повернулося 5 тисяч людей з тимчасово окупованих територій
Сьогодні, 14:40
 0
ДЕСС виявила ознаки залежності УПЦ МП від росії. Які саме?
Сьогодні, 14:06
 0
Ексдепутат Луцької міськради отримав поранення на фронті
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8