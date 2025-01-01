Через пункт пропуску на Волині за рік повернулося 5 тисяч людей з тимчасово окупованих територій

Через пункт пропуску на Волині за рік повернулося 5 тисяч людей з тимчасово окупованих територій
З травня 2024 року через пункт пропуску «Доманове» на Волині до України заїхали понад 5 тисяч осіб. Зокрема у 2025 році — вже понад 2,5 тис. людей, з яких 235 дітей.

Про це інформують у Волинській ОВА, пише misto.media.

Українців, які повертаються з тимчасово окупованих територій, зустрічають волонтери і доставляють у транзитний хаб у Ковелі.

Там вони можуть перепочити, отримати послуги соціальних, медичних працівників та фахівців ментального здоров’я.

Розміщувати, супроводжувати людей допомагають релігійні та громадські організації, волонтери, міжнародні партнери.

З транзитного хабу внутрішньо переміщені особи їдуть до родичів чи знайомих. Більшість людей прямують у центральну частину України, не затримуючись на Волині.

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Теги: Волинь
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