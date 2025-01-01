Через пункт пропуску на Волині за рік повернулося 5 тисяч людей з тимчасово окупованих територій





Про це інформують у Волинській ОВА, пише



Українців, які повертаються з тимчасово окупованих територій, зустрічають волонтери і доставляють у транзитний хаб у Ковелі.



Там вони можуть перепочити, отримати послуги соціальних, медичних працівників та фахівців ментального здоров’я.



Розміщувати, супроводжувати людей допомагають релігійні та громадські організації, волонтери, міжнародні партнери.



З транзитного хабу внутрішньо переміщені особи їдуть до родичів чи знайомих. Більшість людей прямують у центральну частину України, не затримуючись на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З травня 2024 року через пункт пропуску «Доманове» на Волині до України заїхали понад 5 тисяч осіб. Зокрема у 2025 році — вже понад 2,5 тис. людей, з яких 235 дітей.Про це інформують у Волинській ОВА, пише misto.media Українців, які повертаються з тимчасово окупованих територій, зустрічають волонтери і доставляють у транзитний хаб у Ковелі.Там вони можуть перепочити, отримати послуги соціальних, медичних працівників та фахівців ментального здоров’я.Розміщувати, супроводжувати людей допомагають релігійні та громадські організації, волонтери, міжнародні партнери.З транзитного хабу внутрішньо переміщені особи їдуть до родичів чи знайомих. Більшість людей прямують у центральну частину України, не затримуючись на Волині.

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