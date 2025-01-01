Сибіга після масованого удару рф: Україна потребує більше ППО та дронів-перехоплювачів

Сибіга після масованого удару рф: Україна потребує більше ППО та дронів-перехоплювачів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність термінового посилення протиповітряної оборони України, включно з інвестиціями в дрони-перехоплювачі.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Замість мирних зусиль Росія за ніч випустила рекордні майже 750 безпілотників та ракет по Україні. Це посилення терору підкреслює нагальну необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, включаючи інвестування в безпілотники-перехоплювачі, посилення тиску на Росію та скорочення її доходів від нафти", - заявив Сибіга.

Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".


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Теги: Росія, війна
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