Двох волинських міліціонерів, яких судили за хабарництво 10 років, визнали невинними
Сьогодні, 16:43
Судова справа проти двох колишніх правоохоронців із Волинської області, яких звинувачували в корупції, завершилася виправдувальним вироком. Після понад десяти років розгляду суд дійшов висновку, що докази у справі є недостатніми для підтвердження вини ексміліціянтів.
Фінальне судове засідання відбулося днями у Маневицькому районному суді.
Слідство встановило, що в липні 2014 року тодішній заступник начальника Ратнівського райвідділу УМВС на прізвище Бандура дізнався про перевезення тютюнових виробів територією району до українсько-білоруського кордону. Але замість того, аби діяти в межах закону, він вирішив використати цю інформацію для власного збагачення.
Через кілька днів Бандура безпідставно зупинив необхідний автомобіль і почав вимагати від водія 700 доларів США — за безперешкодний проїзд вантажу через місцевість. Водій, остерігаючись проблем, погодився, і вже за кілька днів привіз гроші.
До нехитрої схеми заробітку долучився і керівник Бандури — тодішній начальник райвідділу Андрій Деркач. Разом вони узгодили "тарифи" на проїзд: 100 доларів за вантажівку, 50 — за легкову автівку. Гроші встигли взяти кілька разів, але 12 серпня правоохоронців затримали на гарячому співробітники СБУ, з черговим хабарем у 400 доларів.
Обох міліціонерів звинуватили в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.
Після затримання історія набула розголосу. ЗМІ повідомляли, що начальника Деркача виправдали вже за пів року, тоді як його заступника Бандуру засудили на 5 років. Його одразу звільнили, а керівника відсторонили лише на два місяці.
Тоді в прокуратурі казали, що готуватимуть апеляцію і вимагатимуть, аби правоохоронців покарали однаково. Ймовірно, так і сталося. Адже судова тяганина продовжилася ще на довгі роки. За цей час сторона обвинувачення представила чимало доказів. Але суд вирішив: їх недостатньо.Під час останнього судового слухання суд постановив, що докази, зібрані під час розслідування, не підтверджують провини Бандури й Деркача.
Обидва обвинувачені теж свою провину не визнавали. Деркач взагалі заперечував факт отримання будь-яких грошей, а Бандура розповів свою версію.Він заявив, що мав справу з перевізником лише тому, що замовив у нього сільгосптехніку з Білорусі — прес-підбирач для батька. За це заплатив 3500 доларів. Техніку так і не отримав, тож начебто повертав гроші частинами. Саме ці передачі і були сприйняті як хабар.
Після всіх слухань суд постановив Бандуру та Деркача визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдати за недоведеністю доказів.
Цікаво, що згідно з інформацією у вироку, сьогодні колишній заступник Бандура є непрацюючим, а його ексначальник Деркач проходить військову службу.
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Фінальне судове засідання відбулося днями у Маневицькому районному суді.
Як все було?
Слідство встановило, що в липні 2014 року тодішній заступник начальника Ратнівського райвідділу УМВС на прізвище Бандура дізнався про перевезення тютюнових виробів територією району до українсько-білоруського кордону. Але замість того, аби діяти в межах закону, він вирішив використати цю інформацію для власного збагачення.
Через кілька днів Бандура безпідставно зупинив необхідний автомобіль і почав вимагати від водія 700 доларів США — за безперешкодний проїзд вантажу через місцевість. Водій, остерігаючись проблем, погодився, і вже за кілька днів привіз гроші.
До нехитрої схеми заробітку долучився і керівник Бандури — тодішній начальник райвідділу Андрій Деркач. Разом вони узгодили "тарифи" на проїзд: 100 доларів за вантажівку, 50 — за легкову автівку. Гроші встигли взяти кілька разів, але 12 серпня правоохоронців затримали на гарячому співробітники СБУ, з черговим хабарем у 400 доларів.
Обох міліціонерів звинуватили в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.
Судова тяганина
Після затримання історія набула розголосу. ЗМІ повідомляли, що начальника Деркача виправдали вже за пів року, тоді як його заступника Бандуру засудили на 5 років. Його одразу звільнили, а керівника відсторонили лише на два місяці.
Тоді в прокуратурі казали, що готуватимуть апеляцію і вимагатимуть, аби правоохоронців покарали однаково. Ймовірно, так і сталося. Адже судова тяганина продовжилася ще на довгі роки. За цей час сторона обвинувачення представила чимало доказів. Але суд вирішив: їх недостатньо.Під час останнього судового слухання суд постановив, що докази, зібрані під час розслідування, не підтверджують провини Бандури й Деркача.
Обидва обвинувачені теж свою провину не визнавали. Деркач взагалі заперечував факт отримання будь-яких грошей, а Бандура розповів свою версію.Він заявив, що мав справу з перевізником лише тому, що замовив у нього сільгосптехніку з Білорусі — прес-підбирач для батька. За це заплатив 3500 доларів. Техніку так і не отримав, тож начебто повертав гроші частинами. Саме ці передачі і були сприйняті як хабар.
Рішення суду
Після всіх слухань суд постановив Бандуру та Деркача визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдати за недоведеністю доказів.
Цікаво, що згідно з інформацією у вироку, сьогодні колишній заступник Бандура є непрацюючим, а його ексначальник Деркач проходить військову службу.
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