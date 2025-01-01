Двох волинських міліціонерів, яких судили за хабарництво 10 років, визнали невинними









Як все було?

Слідство встановило, що в липні 2014 року тодішній заступник начальника Ратнівського райвідділу УМВС на прізвище Бандура дізнався про перевезення тютюнових виробів територією району до українсько-білоруського кордону. Але замість того, аби діяти в межах закону, він вирішив використати цю інформацію для власного збагачення.



Через кілька днів Бандура безпідставно зупинив необхідний автомобіль і почав вимагати від водія 700 доларів США — за безперешкодний проїзд вантажу через місцевість. Водій, остерігаючись проблем, погодився, і вже за кілька днів привіз гроші.



До нехитрої схеми заробітку долучився і керівник Бандури — тодішній начальник райвідділу Андрій Деркач. Разом вони узгодили "тарифи" на проїзд: 100 доларів за вантажівку, 50 — за легкову автівку. Гроші встигли взяти кілька разів, але 12 серпня правоохоронців затримали на гарячому співробітники СБУ, з черговим хабарем у 400 доларів.



Обох міліціонерів звинуватили в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.



Судова тяганина

Після затримання історія набула розголосу.



Тоді в прокуратурі казали, що готуватимуть апеляцію і вимагатимуть, аби правоохоронців покарали однаково. Ймовірно, так і сталося. Адже судова тяганина продовжилася ще на довгі роки. За цей час сторона обвинувачення представила чимало доказів. Але суд вирішив: їх недостатньо.Під час останнього судового слухання суд постановив, що докази, зібрані під час розслідування, не підтверджують провини Бандури й Деркача.



Обидва обвинувачені теж свою провину не визнавали. Деркач взагалі заперечував факт отримання будь-яких грошей, а Бандура розповів свою версію.Він заявив, що мав справу з перевізником лише тому, що замовив у нього сільгосптехніку з Білорусі — прес-підбирач для батька. За це заплатив 3500 доларів. Техніку так і не отримав, тож начебто повертав гроші частинами. Саме ці передачі і були сприйняті як хабар.



Рішення суду

Після всіх слухань суд постановив Бандуру та Деркача визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдати за недоведеністю доказів.



Цікаво, що згідно з інформацією у вироку, сьогодні колишній заступник Бандура є непрацюючим, а його ексначальник Деркач проходить військову службу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судова справа проти двох колишніх правоохоронців із Волинської області, яких звинувачували в корупції, завершилася виправдувальним вироком. Після понад десяти років розгляду суд дійшов висновку, що докази у справі є недостатніми для підтвердження вини ексміліціянтів. Фінальне судове засідання відбулося днями у Маневицькому районному суді.Слідство встановило, що в липні 2014 року тодішній заступник начальника Ратнівського райвідділу УМВС на прізвищедізнався про перевезення тютюнових виробів територією району до українсько-білоруського кордону. Але замість того, аби діяти в межах закону, він вирішив використати цю інформацію для власного збагачення.Через кілька днів Бандура безпідставно зупинив необхідний автомобіль і почав вимагати від водія 700 доларів США — за безперешкодний проїзд вантажу через місцевість. Водій, остерігаючись проблем, погодився, і вже за кілька днів привіз гроші.До нехитрої схеми заробітку долучився і керівник Бандури — тодішній начальник райвідділу. Разом вони узгодили "тарифи" на проїзд: 100 доларів за вантажівку, 50 — за легкову автівку. Гроші встигли взяти кілька разів, але 12 серпня правоохоронців затримали на гарячому співробітники СБУ, з черговим хабарем у 400 доларів.Обох міліціонерів звинуватили в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.Після затримання історія набула розголосу. ЗМІ повідомляли, що начальника Деркача виправдали вже за пів року, тоді як його заступника Бандуру засудили на 5 років. Його одразу звільнили, а керівника відсторонили лише на два місяці.Тоді в прокуратурі казали, що готуватимуть апеляцію і вимагатимуть, аби правоохоронців покарали однаково. Ймовірно, так і сталося. Адже судова тяганина продовжилася ще на довгі роки. За цей час сторона обвинувачення представила чимало доказів. Але суд вирішив: їх недостатньо.Під час останнього судового слухання суд постановив, що докази, зібрані під час розслідування, не підтверджують провини Бандури й Деркача.Обидва обвинувачені теж свою провину не визнавали. Деркач взагалі заперечував факт отримання будь-яких грошей, а Бандура розповів свою версію.Він заявив, що мав справу з перевізником лише тому, що замовив у нього сільгосптехніку з Білорусі — прес-підбирач для батька. За це заплатив 3500 доларів. Техніку так і не отримав, тож начебто повертав гроші частинами. Саме ці передачі і були сприйняті як хабар.Після всіх слухань суд постановив Бандуру та Деркача визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдати за недоведеністю доказів.Цікаво, що згідно з інформацією у вироку, сьогодні колишній заступник Бандура є непрацюючим, а його ексначальник Деркач проходить військову службу.

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