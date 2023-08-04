У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 3-річна дитина

Поліцейські повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 3-річна дитина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Слідчі повідомили про підозру 31-річному лікарю-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. За ухвалою суду нині його відсторонено від виконання обов’язків.Інцидент стався у серпні 2024 року в одній із приватних клінік Луцька. Під час проведення стоматологічних маніпуляцій для 3-річної дитини лікар допустив дії, які призвели до розриву трахеї та інших ускладнень.На щастя, хлопчика вдалося врятувати. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, триває.