У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 3-річна дитина

У Луцьку повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 3-річна дитина
Поліцейські повідомили про підозру лікарю, через дії якого постраждала 3-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Слідчі повідомили про підозру 31-річному лікарю-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. За ухвалою суду нині його відсторонено від виконання обов’язків.

Інцидент стався у серпні 2024 року в одній із приватних клінік Луцька. Під час проведення стоматологічних маніпуляцій для 3-річної дитини лікар допустив дії, які призвели до розриву трахеї та інших ускладнень.

На щастя, хлопчика вдалося врятувати. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, триває.



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Теги: лікар, Луцьк, підозра
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