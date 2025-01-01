Розбирають завали зараз: рятувальники розповіли про гасіння пожеж після атаки росії у Луцьку





Про це в коментарі



Скільки авто було пошкоджено в гаражному кооперативі ще з'ясовують. Пожежу загасили о сьомій ранку, наразі триває розбір конструкцій. На місці працювали пів сотні рятувальників і саперів, залучали спецтехніку.



Як розповів Суспільному лучанин Олександр Тихий, який працює на території гаражного кооперативу, під час атаки декому з власників гаражів вдалося врятувати своє майно.



"В хлопців у гаражах все розбило. Щось спасали, але поки невідомо, розбирають завали зараз, — говорить чоловік. — Деякі гаражі, на які не одразу потрапив вогонь, то там врятували майно. А де відкрито попав вогонь, то там нічого не врятували".



Станом на 13:00 9 липня на місці тривали слідчі дії. Речник Волинського центру екстреної допомоги Петро Герасименко розповів Суспільному, що за медичною допомогою до фахівців служби внаслідок атаки РФ ніхто не звертався. На гарячу лінію міськради надійшло одне звернення від мешканців громади про пошкоджений дах приватного будинку.



Що відомо про масовану атаку РФ у Луцьку 9 липня



У ніч на 9 липня в обласному центрі Волині через загрозу російських БпЛА та аеробалістичних ракет "Кинджал" неодноразово лунали звуки вибухів. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький, під час масованої комбінованої атаки росіяни спрямували на Луцьк орієнтовно 50 безпілотників і 5 ракет.



Зі слів міського голови Ігоря Поліщука, це була наймасованіша атака на місто за кількістю дронів і ракет. В місті фіксують пошкодження. Зокрема, сталося займання будівель одного з гаражних кооперативів, також пожежу зафіксували на території одного з підприємств.



Повітряна тривога у Волинській області тривала понад 4 години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок масованої атаки у Луцьку 9 липня за двома адресами вигоріло майно на площі понад 750 метрів квадратних. Йдеться про гаражний кооператив і склади приватного підприємства.Про це в коментарі Суспільному розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров. З його слів, у гаражному кооперативі вогонь пошкодив пів тисячі метрів квадратних, на підприємстві — 250 метрів квадратних.Скільки авто було пошкоджено в гаражному кооперативі ще з'ясовують. Пожежу загасили о сьомій ранку, наразі триває розбір конструкцій. На місці працювали пів сотні рятувальників і саперів, залучали спецтехніку.Як розповів Суспільному лучанин, який працює на території гаражного кооперативу, під час атаки декому з власників гаражів вдалося врятувати своє майно."В хлопців у гаражах все розбило. Щось спасали, але поки невідомо, розбирають завали зараз, — говорить чоловік. — Деякі гаражі, на які не одразу потрапив вогонь, то там врятували майно. А де відкрито попав вогонь, то там нічого не врятували".Станом на 13:00 9 липня на місці тривали слідчі дії. Речник Волинського центру екстреної допомогирозповів Суспільному, що за медичною допомогою до фахівців служби внаслідок атаки РФ ніхто не звертався. На гарячу лінію міськради надійшло одне звернення від мешканців громади про пошкоджений дах приватного будинку.У ніч на 9 липня в обласному центрі Волині через загрозу російських БпЛА та аеробалістичних ракет "Кинджал" неодноразово лунали звуки вибухів. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації, під час масованої комбінованої атаки росіяни спрямували на Луцьк орієнтовно 50 безпілотників і 5 ракет.Зі слів міського голови, це була наймасованіша атака на місто за кількістю дронів і ракет. В місті фіксують пошкодження. Зокрема, сталося займання будівель одного з гаражних кооперативів, також пожежу зафіксували на території одного з підприємств.Повітряна тривога у Волинській області тривала понад 4 години.

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