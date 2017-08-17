На митному посту «Луцьк» - обшуки. Що відомо





Інформацію про це Валентина Черниш.



З її слів, обшуки відбуваються в зоні митного оформлення, на роботу з оформлення документів це не вплине.



За інформацією джерел Суспільного в правоохоронних органах, слідчі дії відбуваються у межах заходів СБУ, спрямованих на нейтралізацію можливого впливу іноземних спецслужб на співробітників митниці. Також перевіряють можливі факти контрабанди зброї, наркотиків і дій, що можуть загрожувати національній безпеці України.



Окрім Луцька, обшуки відбуваються в Чернівецькій та Одеській областях.

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