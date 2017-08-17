На митному посту «Луцьк» - обшуки. Що відомо
Сьогодні, 16:15
9 липня на митному посту "Луцьк" Служба безпеки, прокуратура, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Нацполіція проводять обшуки.
Інформацію про це Суспільному телефоном підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
З її слів, обшуки відбуваються в зоні митного оформлення, на роботу з оформлення документів це не вплине.
За інформацією джерел Суспільного в правоохоронних органах, слідчі дії відбуваються у межах заходів СБУ, спрямованих на нейтралізацію можливого впливу іноземних спецслужб на співробітників митниці. Також перевіряють можливі факти контрабанди зброї, наркотиків і дій, що можуть загрожувати національній безпеці України.
Окрім Луцька, обшуки відбуваються в Чернівецькій та Одеській областях.
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Інформацію про це Суспільному телефоном підтвердила речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
З її слів, обшуки відбуваються в зоні митного оформлення, на роботу з оформлення документів це не вплине.
За інформацією джерел Суспільного в правоохоронних органах, слідчі дії відбуваються у межах заходів СБУ, спрямованих на нейтралізацію можливого впливу іноземних спецслужб на співробітників митниці. Також перевіряють можливі факти контрабанди зброї, наркотиків і дій, що можуть загрожувати національній безпеці України.
Окрім Луцька, обшуки відбуваються в Чернівецькій та Одеській областях.
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