Зеленський зустрівся з Папою Римським

Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії.



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Про заплановані переговори президента з понтифіком раніше розповідав речник Зеленського.



Український президент, за інформацією "Суспільного", подякував Папі Леву XIV за гостинність і підтримку. Лідери обговорили повернення викрадених Росією українських дітей.



Також Зеленський відзначив роль Ватикану у сприянні діалогу.



У свою чергу Папа Римський заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.



Обраний цьогоріч Папа Римський неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав до мирного діалогу. Нещодавно він прийняв дітей з Харкова і пообіцяв не забувати про Україну.



У травні Лев XIV вже мав зустріч із Володимиром Зеленським, коли той разом з першою леді відвідував його інтронізацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзустрівся зЛевом XIV під час візиту до Італії.Про це пише Суспільне з посиланням на Getty Images, які опублікували світлину з зустрічі.Про заплановані переговори президента з понтифіком раніше розповідав речник Зеленського.Український президент, за інформацією "Суспільного", подякував Папі Леву XIV за гостинність і підтримку. Лідери обговорили повернення викрадених Росією українських дітей.Також Зеленський відзначив роль Ватикану у сприянні діалогу.У свою чергу Папа Римський заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.Обраний цьогоріч Папа Римський неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав до мирного діалогу. Нещодавно він прийняв дітей з Харкова і пообіцяв не забувати про Україну.У травні Лев XIV вже мав зустріч із Володимиром Зеленським, коли той разом з першою леді відвідував його інтронізацію.

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