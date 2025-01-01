Зеленський зустрівся з Папою Римським

Зеленський зустрівся з Папою Римським
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час візиту до Італії.

Про це пише Суспільне з посиланням на Getty Images, які опублікували світлину з зустрічі.

Про заплановані переговори президента з понтифіком раніше розповідав речник Зеленського.

Український президент, за інформацією "Суспільного", подякував Папі Леву XIV за гостинність і підтримку. Лідери обговорили повернення викрадених Росією українських дітей.

Також Зеленський відзначив роль Ватикану у сприянні діалогу.

У свою чергу Папа Римський заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

Обраний цьогоріч Папа Римський неодноразово висловлював підтримку Україні та закликав до мирного діалогу. Нещодавно він прийняв дітей з Харкова і пообіцяв не забувати про Україну.

У травні Лев XIV вже мав зустріч із Володимиром Зеленським, коли той разом з першою леді відвідував його інтронізацію.

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Теги: Зеленський, Папа Римський
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