Побив до смерті через ревнощі знайому: волинянина засудили до 9 років тюрми

Побив до смерті через ревнощі знайому: волинянина засудили до 9 років тюрми
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 68-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні умисного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Доведено, що увечері 18 грудня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Заводській у Ковелі під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, жорстоко побив 60-річну знайому металевою тростиною, завдавши травм, від яких вона померла на місці події.

Суд призначив волинянину, який перебуває під вартою, покарання у виді 9 років позбавлення волі.

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Теги: волинянин, суд
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