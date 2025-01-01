Побив до смерті через ревнощі знайому: волинянина засудили до 9 років тюрми
Сьогодні, 18:17
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 68-річного жителя Ковеля винуватим у вчиненні умисного вбивства.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що увечері 18 грудня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Заводській у Ковелі під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, жорстоко побив 60-річну знайому металевою тростиною, завдавши травм, від яких вона померла на місці події.
Суд призначив волинянину, який перебуває під вартою, покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що увечері 18 грудня 2024 року нетверезий чоловік у квартирі будинку на вулиці Заводській у Ковелі під час конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, жорстоко побив 60-річну знайому металевою тростиною, завдавши травм, від яких вона померла на місці події.
Суд призначив волинянину, який перебуває під вартою, покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Побив до смерті через ревнощі знайому: волинянина засудили до 9 років тюрми
Сьогодні, 18:17
Зеленський зустрівся з Папою Римським
Сьогодні, 17:10
Розбирають завали зараз: рятувальники розповіли про гасіння пожеж після атаки росії у Луцьку
Сьогодні, 16:46
Двох волинських міліціонерів, яких судили за хабарництво 10 років, визнали невинними
Сьогодні, 16:43