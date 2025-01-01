Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
10 липня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 16-18°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, у південних районах значний, гроза, вдень значний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
10 липня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 16-18°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, у південних районах значний, гроза, вдень значний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 15-20°.
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