Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

10 липня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Значний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 16-18°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ, у південних районах значний, гроза, вдень значний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 15-20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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