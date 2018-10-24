На Волині розпочалися жнива

В області розпочалась жнивна кампанія. Через весняні приморозки її старт дещо змістився у часі, тож перші роботи розпочались 7 липня.Станом на сьогодні аграрії області обмолотили 1000 га озимого ячменю, що становить 36% від загальних посівів. Зібрано 5 тисяч тонн зерна при середній врожайності культури 50 ц/га, - повідомляють на сайті Волинської ОВА.У перші дні жнив заступник голови облдержадміністраціїта директор департаменту агропромислового розвитку, в рамках робочої поїздки у Ковельський район, оглянули польові роботи на ланах фермерського господарства «Перлина Турії».Керівник господарстварозповів, що жнива стартували пізніше, ніж зазвичай, а рясні дощі, які тривають цього тижня, теж відтермінують збір озимого ріпаку та пшениці ще на 1-2 тижні. Хоча зазвичай обмолот цих культур розпочинається відразу після озимого ячменю.До слова, цьогоріч ФГ «Перлина Турії» збирає урожай із понад 300 гектарів озимого ячменю. Врожайність дещо нижча, ніж торік, утім стабільна – 5,2 т/га. Велику роль у якості збору відіграє сучасна техніка. Власне тому підприємство оновило технічну базу, придбавши три нових комбайни за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».«Ці машини дозволяють зібрати зерно з мінімальними втратами», – поділився спостереженнями Володимир Яренчук.Заступник голови Волинської ОДА Роман Романюк, для якого агропромисловість є профільним напрямком роботи, ознайомився з агротехнікою, оглянув стан посівів ячменю та поспілкувався з працівниками. Окремо обговорили питання сівозміни та спектр вирощуваних культур.Крім рослинництва, «Перлина Турії» активно розвиває молочне скотарство. Підприємство – друге в області за кількістю утримуваного поголів’я ВРХ і планує нарощення молочного стада корів. Наразі тут триває будівництво нового тваринницького комплексу, який планують запустити вже до кінця 2025 року.