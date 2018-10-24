На Волині розпочалися жнива

На Волині розпочалися жнива
В області розпочалась жнивна кампанія. Через весняні приморозки її старт дещо змістився у часі, тож перші роботи розпочались 7 липня.

Станом на сьогодні аграрії області обмолотили 1000 га озимого ячменю, що становить 36% від загальних посівів. Зібрано 5 тисяч тонн зерна при середній врожайності культури 50 ц/га, - повідомляють на сайті Волинської ОВА.

У перші дні жнив заступник голови облдержадміністрації Роман Романюк та директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко, в рамках робочої поїздки у Ковельський район, оглянули польові роботи на ланах фермерського господарства «Перлина Турії».
На Волині розпочалися жнива

Керівник господарства Володимир Яренчук розповів, що жнива стартували пізніше, ніж зазвичай, а рясні дощі, які тривають цього тижня, теж відтермінують збір озимого ріпаку та пшениці ще на 1-2 тижні. Хоча зазвичай обмолот цих культур розпочинається відразу після озимого ячменю.

До слова, цьогоріч ФГ «Перлина Турії» збирає урожай із понад 300 гектарів озимого ячменю. Врожайність дещо нижча, ніж торік, утім стабільна – 5,2 т/га. Велику роль у якості збору відіграє сучасна техніка. Власне тому підприємство оновило технічну базу, придбавши три нових комбайни за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
На Волині розпочалися жнива

«Ці машини дозволяють зібрати зерно з мінімальними втратами», – поділився спостереженнями Володимир Яренчук.

Заступник голови Волинської ОДА Роман Романюк, для якого агропромисловість є профільним напрямком роботи, ознайомився з агротехнікою, оглянув стан посівів ячменю та поспілкувався з працівниками. Окремо обговорили питання сівозміни та спектр вирощуваних культур.

Крім рослинництва, «Перлина Турії» активно розвиває молочне скотарство. Підприємство – друге в області за кількістю утримуваного поголів’я ВРХ і планує нарощення молочного стада корів. Наразі тут триває будівництво нового тваринницького комплексу, який планують запустити вже до кінця 2025 року.


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Теги: Волинь, сільське господарство, жнива, зерно
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