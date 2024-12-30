У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО

Романа Нечипорука, який повернувся в Україну в рамках 64-го обміну в травні.



Привітати бійця з поверненням додому прийшли рідні, жителі сільської громади, - повідомляє



Як розповіла мама захисника Галина Нечипорук, син став до лав ЗСУ з березня 2022 року, воював у складі 92 окремої штурмової бригади. У червні 2022-го стало відомо, що він зник безвісти. У полон потрапив поблизу села Тернова на Харківщині.



Першу звістку про сина Галина Нечипорук отримала в листі.



"У 2022 році прийшло письмо: "В мене все нормально". І все, але й то почерк був не нього: на конверті був його, а там не його. Надія завжди була, що він живий. У 2023 році, у квітні Андрій Мерчук, який з ним разом був в полоні і повернувся, дав нам знати. Був в Алексіївці, Білгородська область. Промучився три роки", — сказала волинянка.



Роман Нечипорук родом із села Щурин Луцького району. Коли розпочалася повномасштабна війна, волинянин став на захист країни, розповів староста Щуринського старостинського округу Віктор Лук’янчук.



"Хочу подякувати від імені жителів Доросинівської громади за твій подвиг, за те, що ти не зламався, за те, що ти живим повернувся до мами, до тата. І побажати тобі всього найкращого в твоєму майбутньому житті", — зазначив посадовець.



Захисника звільнили з неволі 6 травня 2025 року. Спілкуватися на камеру під час зустрічі чоловік не захотів. Мама воїна Галина Нечипорук зазначила: відчувала, що син повернеться додому.



"Ми не знали, що звільняють, но моє серце відчуло. Я пішла до батюшки, кажу: "Давайте почитаємо молитву разом, бо моє серце відчуває, що сьогодні буде обмін, що він повернеться", — додала жінка.



Роману Нечипоруку в жовтні 2025 року виповниться 25. Усі три роки полону вдома його чекала дівчина Христина, розповіла Галина Нечипорук. Після повернення у рідне село захисник продовжить реабілітацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 липня у Доросинівській громаді зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця, 24-річного, який повернувся в Україну в рамках 64-го обміну в травні.Привітати бійця з поверненням додому прийшли рідні, жителі сільської громади, - повідомляє Суспільне. Як розповіла мама захисника, син став до лав ЗСУ з березня 2022 року, воював у складі 92 окремої штурмової бригади. У червні 2022-го стало відомо, що він зник безвісти. У полон потрапив поблизу села Тернова на Харківщині.Першу звістку про сина Галина Нечипорук отримала в листі."У 2022 році прийшло письмо: "В мене все нормально". І все, але й то почерк був не нього: на конверті був його, а там не його. Надія завжди була, що він живий. У 2023 році, у квітні, який з ним разом був в полоні і повернувся, дав нам знати. Був в Алексіївці, Білгородська область. Промучився три роки", — сказала волинянка.Роман Нечипорук родом із села Щурин Луцького району. Коли розпочалася повномасштабна війна, волинянин став на захист країни, розповів староста Щуринського старостинського округу"Хочу подякувати від імені жителів Доросинівської громади за твій подвиг, за те, що ти не зламався, за те, що ти живим повернувся до мами, до тата. І побажати тобі всього найкращого в твоєму майбутньому житті", — зазначив посадовець.Захисника звільнили з неволі 6 травня 2025 року. Спілкуватися на камеру під час зустрічі чоловік не захотів. Мама воїна Галина Нечипорук зазначила: відчувала, що син повернеться додому."Ми не знали, що звільняють, но моє серце відчуло. Я пішла до батюшки, кажу: "Давайте почитаємо молитву разом, бо моє серце відчуває, що сьогодні буде обмін, що він повернеться", — додала жінка.Роману Нечипоруку в жовтні 2025 року виповниться 25. Усі три роки полону вдома його чекала дівчина Христина, розповіла Галина Нечипорук. Після повернення у рідне село захисник продовжить реабілітацію.

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