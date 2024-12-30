У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО

У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО
9 липня у Доросинівській громаді зустріли звільненого з російського полону військовослужбовця, 24-річного Романа Нечипорука, який повернувся в Україну в рамках 64-го обміну в травні.

Привітати бійця з поверненням додому прийшли рідні, жителі сільської громади, - повідомляє Суспільне.

Як розповіла мама захисника Галина Нечипорук, син став до лав ЗСУ з березня 2022 року, воював у складі 92 окремої штурмової бригади. У червні 2022-го стало відомо, що він зник безвісти. У полон потрапив поблизу села Тернова на Харківщині.

Першу звістку про сина Галина Нечипорук отримала в листі.
У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО

"У 2022 році прийшло письмо: "В мене все нормально". І все, але й то почерк був не нього: на конверті був його, а там не його. Надія завжди була, що він живий. У 2023 році, у квітні Андрій Мерчук, який з ним разом був в полоні і повернувся, дав нам знати. Був в Алексіївці, Білгородська область. Промучився три роки", — сказала волинянка.

Роман Нечипорук родом із села Щурин Луцького району. Коли розпочалася повномасштабна війна, волинянин став на захист країни, розповів староста Щуринського старостинського округу Віктор Лук’янчук.
У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО


"Хочу подякувати від імені жителів Доросинівської громади за твій подвиг, за те, що ти не зламався, за те, що ти живим повернувся до мами, до тата. І побажати тобі всього найкращого в твоєму майбутньому житті", — зазначив посадовець.

Захисника звільнили з неволі 6 травня 2025 року. Спілкуватися на камеру під час зустрічі чоловік не захотів. Мама воїна Галина Нечипорук зазначила: відчувала, що син повернеться додому.
У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО
У рідному селі на Волині після трьох років полону зустріли 24-річного воїна. ВІДЕО

"Ми не знали, що звільняють, но моє серце відчуло. Я пішла до батюшки, кажу: "Давайте почитаємо молитву разом, бо моє серце відчуває, що сьогодні буде обмін, що він повернеться", — додала жінка.


Роману Нечипоруку в жовтні 2025 року виповниться 25. Усі три роки полону вдома його чекала дівчина Христина, розповіла Галина Нечипорук. Після повернення у рідне село захисник продовжить реабілітацію.


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Теги: Волинь, Доросині, повернення з полону
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