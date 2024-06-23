Чому росіяни вночі гатили по Волині: думка експерта. ВІДЕО

Чому росіяни вночі гатили по Волині: думка експерта. ВІДЕО
Під час атаки в ніч на 9 липня російські окупанти зосередилися на одному регіоні - Волинській області.

Про це в етері "Radio NV" розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак, - пише УНІАН.

"Понад 80% всього, що летіло – це була Волинь. Не просто так росіяни туди гамселили. Вони щось розвідали, знайшли якісь данні, що щось дуже цікаве, критично важливе для України перебуває в цьому регіоні. Вони здобули данні про конкретні місця зберігання цього. І не пошкодували такої кількості дронів, ракет. Припускаю, вони цілилися по місцях накопичення західної техніки, зброї. Можливо, місця виготовлення наших боєприпасів, зберігання", - сказав Ступак.

Також він назвав позитивним той факт, що українські дрони-перехоплювачі "Шахедів" брали участь у відбитті російської атаки. Водночас він зазначив, що наразі цих дронів в Україні не дуже багато.

"Я припускаю, що в кожному регіоні, наприклад, на 18 годину, має бути на бойовому чергуванні щонайменше 100 безпілотників-перехоплювачів. Щоб можна було поетапно, умовно, спершу Харківщина перехоплює, потім Дніпропетровщина, потім Київщина. Аби кожен регіон намагався перехопити максимальну кількість ворожих безпілотників", - додав Ступак.


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Теги: Волинь, обстріл, Луцьк, експерт, Іван Ступак
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