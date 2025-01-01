На Донеччині загинув воїн з Волині Олег Беценко

На Донеччині загинув воїн з Волині Олег Беценко
Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь - клятий ворог забрав життя воїна-Героя…

Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.

"У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув мешканець села Брідки – Олег Беценко. Загинув, мужній Воїн сьогодні, 09 липня, в районі населеного пункту Шаврове, Донецької області, внаслідок удару ворожого дрону", - йдеться у дописі.

Про дату та час зустрічі та прощання з полеглим Героєм буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Олег Беценко, війна, загибель, втрата, Волинь, Брідки, Стара Вижівка, Донеччина
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