На Донеччині загинув воїн з Волині Олег Беценко
Сьогодні, 23:19
Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь - клятий ворог забрав життя воїна-Героя…
Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.
"У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув мешканець села Брідки – Олег Беценко. Загинув, мужній Воїн сьогодні, 09 липня, в районі населеного пункту Шаврове, Донецької області, внаслідок удару ворожого дрону", - йдеться у дописі.
Про дату та час зустрічі та прощання з полеглим Героєм буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.
"У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув мешканець села Брідки – Олег Беценко. Загинув, мужній Воїн сьогодні, 09 липня, в районі населеного пункту Шаврове, Донецької області, внаслідок удару ворожого дрону", - йдеться у дописі.
Про дату та час зустрічі та прощання з полеглим Героєм буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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