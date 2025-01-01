На Донеччині загинув воїн з Волині Олег Беценко





Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.



"У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув мешканець села Брідки – Олег Беценко. Загинув, мужній Воїн сьогодні, 09 липня, в районі населеного пункту Шаврове, Донецької області, внаслідок удару ворожого дрону", - йдеться у дописі.



Про дату та час зустрічі та прощання з полеглим Героєм буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще одна страшна звістка надійшла на Волинь - клятий ворог забрав життя воїна-Героя…Про це повідомили у Старовижівській селищній раді."У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув мешканець села Брідки – Олег Беценко. Загинув, мужній Воїн сьогодні, 09 липня, в районі населеного пункту Шаврове, Донецької області, внаслідок удару ворожого дрону", - йдеться у дописі.Про дату та час зустрічі та прощання з полеглим Героєм буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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